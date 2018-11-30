Rize'de dere yatağında olduğu için yıkılan binalar yerini yeşil alana bırakacak

2 Ağustos tarihinde Rize'de şiddetli yağıştan dolayı merkeze bağlı Muradiye Beldesi'nde dere taşması sonucu sel meydana gelmiş, derenin hemen üzerinde bulunan 7 katlı bina yaşanan bu selde sembol haline gelmişti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı selin ardından harekete geçerek kamulaştırma yoluyla binanın yıkımına karar vermişti. 7 katlı bina 4 günde yıkılırken, binanın yıkılması ile geride kalan boş arazi ise Muradiye Belde Belediyesi tarafından alınan karar ile yerini vatandaşların yararlanabileceği yeşil alana bırakacak.

Aynı beldede bulunan belediye ait 4 katlı iş merkezi de derenin üzerinde olduğu için kamulaştırılarak yıkılırken, binanın içerisinde bulunan Kuran kursu, dükkanlar ve UNESCO'nun Yaşayan İnsan Hazineleri listesinde bulunan Rizeli 82 yaşındaki Şair Osman Efendioğlu'nun adı verilen kütüphane ise yeni yapılacak iş merkezine taşınmayı bekliyor. Yıkılan bu 4 katlı binanın da yeri yeşil alana dönüştürüleceği öğrenilirken, yıkılan bu binaya bitişik olan ve henüz ayakta duran dere yatağındaki diğer binalar ise dikkat çekiyor. İki derenin ortasında bulunan binaların bir kısmının kolonları derenin içerisinde bulunuyor. Daha önce dere yatağına inşa edildiği için yıkılan binalara benzer durumda bulunan bu binalar, olası bir sel felaketinde derenin taşması sonucunda risk arz ediyor.

“Artık tehlikeli binalarımız yok, yeşil alanlarımız var”

Yıkılan binalar ve yapılacak projelerle ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Muradiye Belde Belediye Başkanı Musa Sureyya Balcı, selin simgesi haline gelen ve yıkımı gerçekleştirilen binanın yerine yeşil alan projesinin başlayacağını söyledi. Balcı “2 Ağustos'ta yaşamış olduğumuz sel felaketinin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın talimatlarıyla bir çalışma yapıldı. Bu çalışma kapsamında beldemizde dere yataklarına yapılan binaların yıkımı gerçekleştirildi. Tehlike teşkil eden binalar artık yok. Artık kalıcı çözümler üretilecek. Yıkılan binaların yerine belediye olarak yeşil alan projelerimizi başlattık. Yıkılan 7 katlı binanın yerine dere kenarında rekreasyon projemizi başlattık. Ayrıca Muradiye merkezde yıkılan binanın yerine de çay bahçesi ve yeşil alan olarak tasarlıyoruz. Onunda çalışmalarını başlattık. Güzel projelerimiz var. Artık tehlikeli binalarımız yok, yeşil alanlarımız var. Güzel bir Muradiye için çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Muhtar Yazıcı: “2 tane taşocağının sıkıntısı burayı bu hale getirdi”

2 Ağustos'taki selde en fazla zarar gören mahallelerin başında yer alan Kömürcüler Mahallesi'nin Muhtarı Ekrem Yazıcı ise selin ve heyelanın meydana gelmesinde bölgedeki taş ocaklarının etkisi olduğunu dile getirerek, “Dere kenarında bulunan 7 katlı bina selin ardından gündeme geldi. Sonrasında ise bina devletimiz tarafından yıkıldı. Yıkılan binanın yerine yeşil alan yapılacak. Bina sahipleri burada mağdur edilmedi. Birer tane daire aldılar. Tabi haliyle bir göç meydana geldi. Bu bölgenin yukarısında 2 tane taşocağı var. 2 tane taşocağının sıkıntısı burayı bu hale getirdi. Yağan yağmur orada biriken taşları ve ağaçları önüne katarak burada baraj oluşturuyor. Burayı bu sıkıntıya sokan o taş ocaklarıdır. Bu zamana kadar burada böyle bir afet olmuyordu. Bu köyde doğup büyüdüm buraya o kadar yağmur yağdı ama burasının böyle su taşıdığını ben daha önce görmedim” ifadelerini kullandı.

Hasan Fehmi Demir – Ozan Köse

