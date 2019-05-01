Rize'de Erzurumlu öğrencileri taşıyan gezi minibüsü devrildi: 17 öğrenci yaralı

Kaza Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Çamlık Köyü'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Erzurum'dan Rize'ye gezmeye gelen Yakutiye Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Cihan Arzik kontrolündeki 25 AAP 232 plakalı minibüs virajı alamayarak devrildi. Minibüste bulunan 17 öğrenci yaralanırken, yaralı öğrenciler ambulanslarla Rize Devlet Hastanesi ve RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastaneleri'ne kaldırıldı.

Ayakta tedavi edilen öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

İsmet Köseoğlu

