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Rize'de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Rize'de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
Rize'de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Rize'de polis ekipleri tarafından FETÖ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Rize İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel finans yapılanması ile mücadele çerçevesinde “Gazi Turgut Aslan” adlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 15 bin 900 TL, 10 bin 500 ABD doları, 50 euro, 23 gram altın, 1 adet bilezik, 1 adet altın lira ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Hasan Fehmi Demir
 

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