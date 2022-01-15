Rize'de gece saatlerinde çıkan yangın paniğe neden oldu

Alınan bilgiye göre, yangın saat 03.00 civarında ilçeye bağlı Yenipazar mahallesi 9 Mart caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın çatısında çıktı. Bacadan çıktığı tahmin edilen yangın rüzgarın da etkisiyse kısa sürede büyüdü.

Çevre binalardaki vatandaşlar yangını fark etmesinin ardından Çayeli ve Rize Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verildi. Binadakilerin uyanması için araçların kornalarına basılırken, binadakiler korna seslerine uyanarak binayı terk etti. İtfaiye ekiplerinin bir saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.

Kubilay Ateş



İLGİLİ HABER İtfaiye yangına müdahale edemedi, ünlü dizinin çekildiği bina kül oldu

İLGİLİ HABER New Jersey'de kimyasal tesiste yangın

İLGİLİ HABER Antalya'da park halindeki iki otomobil çıkan yangında alev alev yandı