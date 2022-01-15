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Rize'de gece saatlerinde çıkan yangın paniğe neden oldu

Rize'de gece saatlerinde çıkan yangın paniğe neden oldu
Rize'de gece saatlerinde çıkan yangın paniğe neden oldu

Rize’nin Çayeli ilçesinde dün gece çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Rize'de gece saatlerinde çıkan yangın paniğe neden oldu - Tıkla İzle

Alınan bilgiye göre, yangın saat 03.00 civarında ilçeye bağlı Yenipazar mahallesi 9 Mart caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın çatısında çıktı. Bacadan çıktığı tahmin edilen yangın rüzgarın da etkisiyse kısa sürede büyüdü.

Çevre binalardaki vatandaşlar yangını fark etmesinin ardından Çayeli ve Rize Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verildi. Binadakilerin uyanması için araçların kornalarına basılırken, binadakiler korna seslerine uyanarak binayı terk etti. İtfaiye ekiplerinin bir saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.

Kubilay Ateş
 

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