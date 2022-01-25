İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Rize'de kardan adama kamyonetin kasasında şehir turu attırdılar

Rize'de kardan adama kamyonetin kasasında şehir turu attırdılar
Rize'de kardan adama kamyonetin kasasında şehir turu attırdılar

Rize'de kamyonetin kasasında bulunan kardan adamın şehir turu ilgi odağı oldu.

Rize'de kardan adama kamyonetin kasasında şehir turu attırdılar - Tıkla İzle

Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Başköy'de İfran Peçe ve ailesi eğlenme amaçlı kamyonetin kasasında kardan adam yaptılar. Rize merkezdeki evlerine inecekleri zaman kardan adamı da arabayla birlikte getiren Peçe, kardan adama Rize merkezde şehit turu attırdı.

Kardan adamı kamyonetin kasasında gören vatandaşlar telefonla bu ilginç anları kaydetti. Köyde havanın soğuk olduğunu belirten Peçe, esprili bir dille kardan adamın üşümemesi için şehir merkezine getirdiklerini söyledi.

"Kardan adam köyde soğuktan üşüdü biz de onu il merkezine getirdik"

Kar yağdığı zaman ailesiyle birlikte köye çıktıklarını dile getiren İrfan Peçe, "Sonra Rize merkezdeki evimize gelirken kardan adam yapalım dedik. Merkezde kar yoktu. Kardan adamı arabanın kasasında yaptık. Biraz eğlenceli oldu. Gelirken şehir turu attık. Milletin ilgisini çekti. İnsanlar fotoğraf çektirdi. Yolda giderken çekenler oldu. Karadeniz'den her zaman ilginç şeyler çıkıyor. Bu da onlardan bir tanesi. Köyden burası 25 kilometre. Gelirken hiç bozulmadı. Akşam biraz yağmur yağdı. Biraz eridi. Kardan adam köyde soğuktan üşüdü biz de onu il merkezine getirdik" dedi.

Kenan Akyüz - Hasan Fehmi Demir
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.