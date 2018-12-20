Rize'de korkutan çatı yangını!

Edinilen bilgiye göre, Çayeli ilçesi Küçüktaşhane Mahallesi Küme Evlerinde Dursun Anlamış'a ait olan müstakil evin çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı. Yangını fark eden ev sahibi itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangında müdahale etti. Korku dolu anlar yaşanmasına neden olan yangın çevredeki vatandaşların da yardımıyla itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Yangında can kaybı yaşanmazken, evin çatısında büyük çapta hasar meydana geldi.

Kubilay Ateş

