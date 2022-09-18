Rize'de korkutan yangın !

Yangın, merkeze bağlı Çarşı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki 5 katlı bir binanın çatısında 11.30 sıralarında çıktı. Çatıdaki tadilattan kaynaklı olduğu iddia edilen yangın şehir merkezini siyah dumana bürüdü. Gökyüzüne yükselen dumanları gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine olay yerine çok

sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kısa sürede kontrol altına alındı.

İşletmesinin etrafındaki insan kalabalığın görünce dışarıya çıktığını ve alevlerin gökyüzüne yükseldiğini gördüğünü ifade eden Erdinç Turan isimli esnaf, "Etrafta kalabalığı görünce dükkandan dışarıya çıktım. Yalıtımdan çıktı herhalde. Çatıda mebran serip kaynak yapıyorlardı. Muhtemelen yangın oradan çıktı" ifadelerini kullandı.

Hasan Fehmi Demir - Ali Maşalacı

