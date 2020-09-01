Rize'de sağlıkçılardan 'Bizim için kendini koru' çağrısı

Rize'de il genelinde görev yapan 112 personelleri, hastanelerdeki sağlık çalışanları Covid-19 ile mücadelede en önemli tedbirlerden olan maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda vatandaşları uyararak, hastalığa yakalanmamaları konusunda tedbirlere riayet etmelerini istedi.

Sağlık personelleri hazırladıkları “Maskeni tak Rize. Mesafeni Koru Rize. Sevgili Rize, lütfen dışarı çıkma, hastalığı da yakalanma. Kalabalıktan uzak olmak demek, koronadan da uzak olmak demek. Bizim için Kendini koru Rize. Rize lütfen dışarıda maskeni tak Rize. Lütfen gerekmedikçe dışarı çıkma, hastalığı da yakalanma Rize" gibi mesajlarla vatandaşlara seslenerek, kurallara ve tedbirlere uyulmasını çağrısında bulundu.

Sağlık çalışanları tarafından hazırlanan kısa görüntülere Rize Sağlık Müdürlüğü ve ildeki sağlık tesisleri tarafından kullanılan kurumsal sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılarak, vatandaşların kurallara uyulması istenildi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Tepe, yaptığı açıklamada, “Sizler için, hepimizin için her türlü zorluğa aylardır büyük bir sabırla, özveriyle göğüs geren yorulsa da yoruldum demeyen, ailesine olan sevgisini, özlemlerini hep öteleyen kıymetli sağlık çalışanlarımıza verebileceğiniz en değerli ve etkili destek sadece ve sadece kurallara uymanızdır" diye konuştu.

Hasan Fehmi Demir

