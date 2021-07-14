Rize'de sel felakete dönüştü

Rize'nin Güneysu ilçesinde meydana gelen selde 1 kişinin kayıp olduğu bildirildi. Edinilen bilgiye göre, Rize'de öğle saatlerinden itibaren etkisi gösteren şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağışlar nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, ev ve iş yerlerini sular bastı. Bazı araçlar ise suya gömülerek mahsur kalırken, sürücüler su içinde kalan araçlarını iterek kurtarmaya çalıştı. Yağış nedeniyle meydana gelen sel nedeniyle merkeze bağlı Muradiye beldesinde 2 kişi, Güneysu ilçesinde ise 1 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

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Öte yandan Güneysu ilçesinde sel sularının taşıdığı çamur nedeniyle merkezin dolduğu öğrenildi. İlçede yağış nedeniyle, elektriklerin kesildiği, internetin olmadığı, iş yerleri ve evleri suların bastığı aktarıldı.

Kimlikleri belli oldu

Rize'de şiddetli yağış sonrası meydana gelen sel felaketinde kaybolan 3 kişinin kimlikleri belli oldu.

Rize'de öğle saatlerinden itibaren etkisi gösteren şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağışlar nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, ev ve iş yerlerini sular bastı. Bazı araçlar ise suya gömülerek mahsur kalırken, sürücüler su içinde kalan araçlarını iterek kurtarmaya çalıştı. Yağış nedeniyle meydana gelen sel felaketi nedeniyle merkeze bağlı Muradiye beldesinde kaybolanların Nuri Cemal Mert ile eşi Hacer Mert, Güneysu ilçesinde ise Halil Arıcı olduğu bildirildi. Olayla ilgili bölgelere AFAD, JAK ve yerel arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiği aktarıldı.

Öte yandan yaşan sel felaketi nedeniyle bölgeye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun gittiği bildirildi.

Hasan Fehmi Demir

AFAD'dan açıklama

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Rize ili Çayeli ilçesi bakır istasyonunda metrekareye 190 kg, Çayeli ilçesinde metrekareye 148 kg, Güneysu ilçesinde metrekareye 207 kg yağış düştüğü bilgisini paylaştı.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, “Rize ili genelinde bugün aşırı yağışlara bağlı olarak sel ve su baskınları meydana gelmiştir. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre Rize ili Çayeli ilçesi bakır istasyonunda metrekareye 190 kg, Çayeli ilçesinde metrekareye 148 kg, Güneysu ilçesinde metrekareye 207 kg yağış düştüğü bilgisi alınmıştır. Rize ili Güneysu, Pazar, Ardeşen, Çayeli, Hemşin ve Çamlıhemşin ilçelerinde aşırı yağışlar sonuncu 30'a yakın ihbarın alındığı bilgisi alınmıştır” denildi.

Açıklamada, “Rize ili Muradiye beldesi; Orta, Karayemiş ve Tepebaşı köylerinde bazı binalarda çökmelerin olduğu bilgisi alınmıştır. AFAD, JAK, İtfaiye, Sağlık ve Emniyet ekipleri bölgede çalışmalara devam etmektedir. Tedbir amacıyla 14.07.2021 tarihi gündüz saatlerinde Erzurum ilinden görevlendirilen arama kurtarma personeli bölgede çalışmalara başlamış olup Trabzon ilinde bekletilen Samsun ekibi de Rize ilinde çalışmalara katılmıştır. Taşkın nedeniyle yolu kapanan Güneysu ilçesine bağlantı yolundan ulaşım sağlanmaktadır. Rize ilindeki aşırı yağışlar sonucu bölgedeki olaylara destek vermek amacıyla; Erzurum, Samsun ve Ordu il AFAD ekipleri bölgeye sevk edilmiştir. Ayrıca Tokat il AFAD'dan da bir ekip tedbir amacıyla Trabzon iline sevk edilmiştir. Gelişmeler AFAD tarafından 7/24 takip edilmektedir” ifadelerine yer verildi.

Musa Erdoğan