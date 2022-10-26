Rize'de yabancı uyruklu şahısların kaldığı binada yangın çıktı: 1 yaralı

Yangın, ilçeye bağlı Eskipazar mahallesinde saat 04:30 civarlarında bir binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, mahallede Gürcistan uyruklu vatandaşların ikamet ettiği binada sebebi bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Çayeli Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürme çalışmalarına başladı. Çıkan yangında bir daire kullanılamaz hale gelirken bir vatandaş vücudunun çeşitli yerlerinden

Cihat Çelik

İLGİLİ HABER Osmaniye’deki orman yangını kontrol altına alındı

İLGİLİ HABER Ordu Şehir Hastanesi inşaatında çıkan yangın korkuttu

İLGİLİ HABER Aydın’da araç yangını

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.