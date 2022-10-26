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Rize'de yabancı uyruklu şahısların kaldığı binada yangın çıktı: 1 yaralı

Rize'de yabancı uyruklu şahısların kaldığı binada yangın çıktı: 1 yaralı
Rize'de yabancı uyruklu şahısların kaldığı binada yangın çıktı: 1 yaralı

Rize'nin Çayeli ilçesinde yabancı uyruklu şahısların kaldığı binada çıkan yangında 1 kişi yaralandı.

Yangın, ilçeye bağlı Eskipazar mahallesinde saat 04:30 civarlarında bir binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, mahallede Gürcistan uyruklu vatandaşların ikamet ettiği binada sebebi bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Çayeli Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürme çalışmalarına başladı. Çıkan yangında bir daire kullanılamaz hale gelirken bir vatandaş vücudunun çeşitli yerlerinden

Cihat Çelik

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