Rize'de yaşlı çiftin kaldığı ev yangın sonucunda kullanılamaz hale geldi

Çayeli ilçesi Yenice köyünde Selahattin Kaşıkçı (87) ve eşinin kaldığı iki katlı ahşap binada saat 19.28 sıralarında üst katında elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Çıkan yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Çayeli İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ve Rize İl Özel idaresi ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaklaşık 4 saat süren çalışması neticesinde yangın söndürüldü. Meydana gelen yangında yaşlı çift yara almazken 2 katlı ahşap bina kullanılamaz hale geldi.

Kubilay Ateş



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.