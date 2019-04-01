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Rize'de yeni Belediye Başkanları belli oldu

Rize'de yeni Belediye Başkanları belli oldu
Rize'de yeni Belediye Başkanları belli oldu

31 Mart yerel seçimlerinde Rize'de belediye başkanları belli oldu. Rize merkezde belediye başkanlığını Cumhur İttifakı adayı Rahmi Metin kazandı.

Güneysu Belediye Başkanlığı seçimlerini Cumhur İttifakı adayı Rıfat Özer, Ardeşen Belediye Başkanlığı seçimlerini AK Parti adayı Avni Kahya, Pazar Belediye Başkanlığı seçimlerini AK Parti adayı Ahmet Basa, İyidere Belediye Başkanlığı seçimlerini AK Parti adayı Saffet Mete, Çamlıhemşin Belediye Başkanlığı seçimlerini AK Parti adayı Osman Haşimoğlu, Hemşin Belediye Başkanlığı seçimlerini AK Parti adayı Halim Kazım Bekar, Kalkandere Belediye Başkanlığı seçimlerini AK Parti adayı Kenan Yıldırım, Çayeli Belediye Başkanlığı seçimlerini MHP adayı İsmail Hakkı Çiftçi, Derepazarı Belediye Başkanlığı seçimlerini MHP adayı Selim Metin, İkizdere Belediye Başkanlığı seçimlerini MHP adayı Hakan Karagöz, Fındıklı Belediye Başkanlığı seçimlerini CHP adayı Ercüment Şahin Çervatoğlu kazandı. 

Merkeze bağlı Kendirli belde belediye başkanlık seçimlerini AK Parti adayı Allattin Serdar, Muradiye belde belediye başkanlık seçimlerini AK Parti adayı Musa Süreyya Balcı, Salarha belde belediye başkanlık seçimlerini AK Parti adayı Hasan Kara, Ardeşen ilçesine bağlı Tunca belde belediye başkanlık seçimlerini AK Parti adayı Ahmet Naci Aytemiz, Çayeli ilçesine bağlı Madenli belde belediye başkanlık seçimlerini AK Parti adayı Necip Yazıcı, Büyükköy belde belediye başkanlık seçimlerini ise AK Parti adayı Hamza Saruhan kazandı.  

Hasan Fehmi Demir

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