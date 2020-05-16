Rize'de yol çilesi

Köy sakinlerinden Süleyman Uyumaz, yol çilesi nedeniyle baba evini bırakıp üst mahallede yeni ev yapmak zorunda kaldığını söyleyerek, “Yaklaşık 600 metre patika yolumuz var. Hastalarımızı buradan sırtımızda indirip çıkarmak zorunda kalıyoruz. Yolumuz olmadığı için 150 metrekare baba evini bırakıp yukarı mahallede yeni ev yapmak zorunda kaldım. Mağduruz. Örneğin, Mustafa Uyumaz amcamız, alzaymır hastası ve yatalak. Kalp krizi geçirdi hastaneye götüremediler. Ambulans geliyor, sedye ile çıkartamıyor. Arazi sahipleri yerlerinden vermediği için yol yapılamıyor ve bu mağduriyetler yaşanıyor” dedi.

61 yaşındaki eşi Mustafa Uyumaz'ın, hem alzaymır hem de kalp hastası olduğunu söyleyen Mediha Uyumaz ise, “Yol yok bir şey yok. Bu vaziyetteki hastamızı ne taşıyabiliyoruz, ne hastaneye getirip götürebiliyoruz. Ne yapalım biz böyle? Bu vaziyetteki hastamızla uğraşıyoruz. 2 defa kalp krizi geçirdi. Arka ile indirip arka ile çıkardılar. Geçen gün de ağırlaştı götüremedik hastaneye. Ben de hastayım, bel ve boyun fitiğim var. Burada hep beraber eziyet çekiyoruz. Arazi sahiplerinin biri razı oluyor diğeri olmuyor. Bu şekilde bir türlü yol yapılamıyor" diye sitem etti.

Hızır Tonyalı