Rize'de yol ortasında kalan direkler dikkat çekmeye devam ediyor

Geçtiğimiz haftalarda Rize'nin Fener Mahallesi'nde gündeme gelen yol ortasındaki elektrik direği vakasının bir benzeri bu kez yine merkeze bağlı İslampaşa Mahallesi'nde yaşanıyor. İslampaşa mahallesi Kurtuluş Sokakta yapılan yeni yol çalışması sonrasında yol ortasında kalan 2 beton direk kazalara davetiye çıkartıyor.

Mahallede bulunan çay fabrikası ÇAYKUR tarafından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'ne (RTEÜ) Diş Hekimliği Fakültesi'nin yapılması için tahsis edildi. Fabrikaya göre biraz daha küçük yapılan fakülte binası beton bir duvar ile çevrelenince bir kısmı Kurtuluş Sokak üzerinde yer alan yolda kaldı. Bu kez beton direkler ile duvar arasında bir mesafe kaldı ve mesafe yolu kullanan sürücüler tarafından kullanılmaya başladı. Bu kez genişleyen yolun ortasında kalan 2 beton direk sürücüler için tehlike arz etmeye başladı. Elektrik dağıtım şirketinden direkler için bir çözüm bulunmasını isteyen sürücüler ve mahalle halkı, direklerin kaldırılmalarını veya yolun kenarına taşınmalarını istiyor.

Yolun çift yön olduğu için ortasında bulunan direklerin tehlike arz edebileceğini, aydınlatmanın iyi olmadığı zamanlarda ise kaza olma riskinin yüksek olduğunu dile getiren Cemşit Karaosman isimli vatandaş “Gece bu yolda ışık yok. O nedenle tehlike oluşturabilir. Yol gidiş geliş üstelik. Burada kaza olma şansı çok yüksek” ifadelerini kullandı.









Osman Kubilay Küçükmustafa

