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Rize'deki sarmaşık kaplı ev görenleri şaşırtıyor

Rize'deki sarmaşık kaplı ev görenleri şaşırtıyor
Rize'deki sarmaşık kaplı ev görenleri şaşırtıyor

Rize’de Atatürk ve Cumhuriyet caddelerini birbirine bağlayan yolun hemen kenarında bulunan iki katlı sarmaşık kaplı ev görüntüsü ile herkesi şaşırtıyor.

Merkez Tophane Mahallesi'nde bulunan 2 katlı evin 3 cephesinden 2‘si ilgisizlik nedeniyle tamamen sarmaşıklarla kapandı. Geriye kalan tek cephesini de sarmaya başlayan sarmaşıklar nedeniyle ev ilginç bir görünüm kazandı.
Kimi insanlar için hoş görüntüye sahip olan ev bazı insanlar için ise fazla korkutucu. Evin korkunç göründüğünü dile getiren Paşa Gür isimli genç “Daha önce böyle bir ev hiç görmedim, çok ilginç, değişik. Böyle bir evde yaşamak istemem. Çok değişik, otların içinde bir ev resmen. Korkutucu bir ev” ifadelerini kullandı.

Oğuz Bal
 

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