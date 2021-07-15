Rize'deki selde son durum!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rize'de dün 19.22'de yaşanan sel felaketine karşı ilk ambulansımız olay yerine 19.40'ta ulaştı. 14'ü 112 ambulansı, 6'sı UMKE timi toplam 64 sağlık personeli görevlendirildi. Afette 6 kişi can verdi. 13 kişi etkilendi. 2 kişi için arama çalışması sürüyor. 1 kişi tedavi altında" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DA SON DURUM HAKKINDA BİLGİ ALDI!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede sel ve heyelan nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyerek, Rize halkına geçmiş olsun temennilerini iletti. Bölgenin durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaraların sarılması için devletin tüm imkanlarıyla vatandaşlarının yanında olduğunu belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Rize'de sel ve heyelanın yaşandığı bölgede bulunuyor.

Gökmen Şahin - Adem Güngör

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