Rize'deki selzedelere destek olan Kızılay Artvin'e de uzman ekiplerini gönderdi

Kızılay, Karadeniz Bölgesi genelinde etkili olan yağışlardan etkilenenlere destek oluyor. Kızılay afet uzmanları, Rize'deki selzedelere yardımlarını sürdürürken Artvin'in Arhavi ilçesinde meydana gelen selden etkilenenler için de bölgeye mobil beslenme araçlarıyla ulaştı.

Kızılay'dan yapılan yazılı açıklamada, “Artvin'in Arhavi ilçesinde meydana gelen yoğun yağışlar derelerin taşmasına neden olurken bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Selzedeler için Rize'de de çalışma yürüten Kızılay, bölge takviye ekip görevlendirerek Arhavi'ye ulaştı. İlk aşamada temiz su ihtiyacını karşılayan Kızılay ekipleri mobil beslenme araçlarını da Arhavi'nin üç noktasına konuşlandırdı. AFAD ile koordineli olarak selzedelerin ihtiyaçlarını da belirlemek için bölgede çalışma yürüten Kızılay afet uzmanları, mobil beslenme araçlarıyla kumanya dağıtımı yapacak. Gelişmeleri yakından takip eden Kızılay bölgedeki selin etkilerini azaltmak için yardım faaliyetlerine devam edecek” denildi.

Musa Erdoğan

İLGİLİ HABER Artvin’in Arhavi ilçesinde dere kenarındaki ev sel sularına kapıldı