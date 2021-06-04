Rizeli kıvrak zekası ile çay toplamayı kolaylaştırdı

2021 yaş çay sezonunun başlamasıyla Rize'de herkes gibi Ardeşen ilçesinde yaşayan Yeğen ailesi de çay bahçelerine girdi ve çaylarını toplamaya başladı.

Çay motoru ile çay toplayan Abdullah Yeğen isimli genç, 3,5 kilogram olan motorun ağırlığını taşımamak için kıvrak zekasını kullanarak bir sistem kurdu.

Çay bahçesinin hemen üstünden geçen ve yük taşımaya arayan ilkel teleferiğe bağladığı ipin ucunu metrelerce yükseklikten aşağıya sarkıtarak motora da bağladı. Böylelikle motorun yükünü teleferiğe vermiş oldu. Ardından ise kendisi çay kesme motorunu sağa sola çekerek çay bahçesinde nizami bir şekilde çay toplamaya başladı.





"Artık hiç yorulmadan çay toplayabiliyorum"

Düzenek sayesinde artık hiç yorulmadan çay toplayabildiğini dile getiren Abdullah Yeğen (17) “Çay toplarken motor bana çok ağır geliyordu. Teleferiğin altında makas ile çay toplarken çay motorunu iple beraber teleferiğe bağlamak aklıma geldi. Bağlasam nasıl olur diye düşündüm. Sonrasında bağladım ama biraz alçak oldu. Ardından yükseğe bağladım. Motorun ağırlığını ip yardımıyla teleferiğe verince yükümü hafifletti. Daha kullanışlı hale geldi. Artık daha basit bir şekilde yorulmadan çay toplayabiliyorum. Motorun ağırlığı 3,5 kilo civarı. Düzeneği kurmak biraz zor oluyor. Düzeneği sadece bir bölgede kullanmıyorum. Aşağıda kalan bahçeye de kuruyorum. Etraftaki insanların da hoşlarına gitti. Tebrik ettiler. Benim haricimde pek kullanan yok. Düzenek yeni olduğu için herkes bu düzeneği bilmiyor” ifadelerini kullandı.





“Tam bir Laz zekâsı var”

Ağabey Adil Yeğen ise düzeneğin insanların çok dikkatini çektiğini belirterek “Düzenek kardeşimin aklına geldi. Şaşırdık. Çok yapıcı düşünüyor. Böyle şeyler onun aklına geliyor zaten. Tam bir Laz zekâsı var. Ailecek çok hoşumuza gitti. Biz daha toplamadık bu şekilde. Ama ilerde toplayacağız, öğrenmemiz lazım. Etraftaki insanlar beğeniyor. Daha çok geliştirmeyi düşünüyoruz. Şu an bu tarz kullanılıyor. Şimdi daha hızlı toplayabiliyoruz. Motor 3,5 kilo civarı. Bu düzenek sayesinde ağırlık hissetmeden çayı topluyoruz. Dinlenmemize gerek kalmıyor. Onun için böyle daha hızlı toplanıyor. Bize düzeneği çok soran oluyor. Teleferik kurup kendi bahçelerinde kullanmak istiyorlar. Çok tuhaflarına gidiyor” dedi.

“Mahalleli de düzeneğe ilgi duyuyor”

Düzenek sayesinde daha hızlı çay topladıklarını söyleyen baba Ali Yeğen “Daha hızlı ve yorulmadan çay toplayabilmek için çocuklar böyle bir buluş yaptılar. Hala daha nasıl hızlı toplayabiliriz diye geliştirmeye çalışıyorlar. Geceden plan yapıyorlar. Gündüz olunca ortanca oğlan planı hayata geçirmeye çalışıyor. İki kardeş buluşlarını böyle geliştirmeye çalışıyorlar. Tabii ki de böyle daha hızlı çay topluyoruz. Daha randımanlı bir şekilde çayımızı topluyoruz. Zaten bahçelerimizde çay motoru için uyumlu halde. Bu düzeneği kurduktan sonra çay motorunun ağırlığını teleferiğe verince daha verimli çay topladığımızın farkına vardık. Biz de böyle devam ediyoruz. Mahalle halkı da ilgi gösteriyor bu düzeneğe, olumlu tepkiler geldi. Daha hızlı toplandığını fark ettiler. Her arazi için değil de düz araziler için çok kullanışlı bir düzenek” şeklinde konuştu.





“İnternette gördüm ve bilgi almaya geldim”

Sosyal medyada düzeneği görünce bilgi almak için düzeneği kuran Abdullah Yeğen'in yanına gelen Rizeli esnaf Ali Pakoğlu ise “İnternette gördüm. Merak ettim. Geldim baktım, araştırdım. Kendi çaylığımda olur mu diye düzeneği kuran arkadaşla konuştum. Düzeneğin olabileceğine kanaat getirdik. Çok da rahat bir düzenek. Ağırlık yok. İstediğimiz gibi çayımızı toplayabiliriz. Çay bahçesi düzgün olan insanlar için harika bir düzenek olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.



Osman Kubilay Küçükmustafa - Hasan Fehmi Demir

