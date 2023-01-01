Rizeli minare ustası 57 yaşında 164'uncu minaresini yapıyor

45 yıllık minare ustası Rizeli Hasan Yazıcı, Türkiye'nin birçok yerinde 164 minare inşa etti. 57 yaşında olmasına rağmen minare ustalığını bırakmayarak işini sürdüren Yazıcı, günde onlarca kez yaklaşık 200 basamaktan oluşan minareye inip çıkıyor. Yazıcı'nın yaşına rağmen çalışma azmi çevresi tarafından büyük takdir topluyor. Beylikdüzü Marmara Camii inşaatında çalışan Yazıcı, minare ustalığı için artık çırak bulunamadığını belirtti. Sabah namazını kılıp güne başlayan usta, kahvaltısını yapıp doğru minareye çıkıyor. Minare inşaatında yarım kalan işlerine devam eden Yazıcı, akşama kadar minarede aralıksız çalışıyor. Gün bittiğinde ise kalacağı yere gelen Yazıcı, yemek yedikten sonra kitap okuyarak gününü tamamlıyor. Havadan kaydedilen görüntülerde minarenin iskelesine adeta düz yolda yürür gibi tırmanan ustayı görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

“Minare yapmak gönül işidir”

15 yaşındayken babasının yanında çırak olarak işe başladığını kaydeden Yazıcı, yıllardır bıkmadan usanmadan birbirinden güzel minareler yaptığını kaydetti. Bugüne kadar 164 minare yaptığını ifade eden Hasan Yazıcı, "45 yıldır Türkiye'nin dört bir yanında minare sanatını yapıyorum. Minare yapmak gönül işidir, para ile yapılabilecek bir iş değildir. Yaptığım çok riskli bir iş, zor bir meslektir. Dünyada kalıcı bir eser bırakmanın mutluluğunu hiçbir şey veremez. Babamın yanında işi öğrenerek bu mesleğe başladım. Kocaeli depreminde cami yıkıldı, bizim yaptığımız minare ayakta kaldı. Bu birçok farklı yerde haber oldu. Son zamanlarda minare için çalışacak birisini bulmakta çok güçlük çekiyoruz. Benim yetiştirdiğim son kişi Resul usta oldu” dedi.

“Camii inşaatımızı 1 yıl içinde bitirmeyi düşünüyoruz”

Emir Sultan Öğrenci Yurdu Müdürü Ali Kara ise, “İstanbul Beylikdüzü ilçesinde Marmara Mahallesi'nde bulunan Marmara Camii ve eğitim külliyesi inşaatımız devam ediyor. Cami inşaatımızı 1 sene içerisinde bitirmeyi düşünüyoruz. Ancak külliyenin inşaatını 2 yıl içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz. Külliyemizin içerisinde büyük bir kütüphane, İstanbul Eğitim ve Sosyal Hizmetler Vakfı'nın genel merkezi, lise, üniversite ve akademisyenlerin çalışmalarını yapabileceği alanlar olacak. Cami inşaatımız için hayırsever vatandaşlarımızın yardımlarını bekliyoruz” dedi.

Ahmet Faruk Sarıkoç



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