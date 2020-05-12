Rizeliler yaş çay taban fiyatını beğendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz yıl 2 lira 90 kuruş olan yaş çay taban fiyatının bu yıl 3 lira 27 kuruş olarak belirlendiğini, verilecek 13 kuruşluk destekleme ile çay taban fiyatının 3 lira 4 kuruş olarak açıkladı.

Çayın başkenti Rize'de ise bu fiyat vatandaşlara ‘Yetmez ama, bu süreçte normaldir' algısı oluşturdu.

Rize'nin ismini çaydan alan Çayeli ilçesinde yaşayan ve çay tarımı ile uğraşan Mustafa Çakıl yaptığı açıklamada “Bence bu şartlarda verilebilecek en iyi rakamdır. Gönül daha çok ister ama yapacak bir şey yok” ifadelerini kullandı.

Bir diğer çay üreticisi Halil kalkan ise “Rakam gönül ister ki daha fazla olsun ama şartlar böyle. Enflasyona göre normal sayılır. Biraz daha fazla olsa elbette iyi olurdu ama yapacak bir şey de yok” dedi. İl dışından gelecek vatandaşlarla Kovit-19 salgının artacağını düşündüklerini dile getiren Kalkan “Çok iyi bir kontrollle takip etmek lazım” şeklinde konuştu.

Hasan Fehmi Demir-Oğuz Bal

