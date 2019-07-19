İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rizeli'nin topladığı çayı kamyona yüklemek için bulduğu yöntem güldürdü

Rizeli'nin topladığı çayı kamyona yüklemek için bulduğu yöntem güldürdü
Rizeli'nin topladığı çayı kamyona yüklemek için bulduğu yöntem güldürdü

Pratik zekası ile kendisinden sıkça söz ettiren Rizeliler bu kez çaylıktan kamyona çayları yükleme sistemi ile görenleri güldürdü.

Rize merkeze bağlı Pazarköy Köyü'nde topladığı yaş çayları bezlere dolduran Rizeli bir vatandaş, o çayları çay bahçesinden kamyona yüklemek zorundaydı. O ise çayları taşımak yerine bir sistem geliştirdi. Yamaçtaki çay bahçesinin hemen alt kısmına kamyonu duvar ile kasa arasında mesafe kalmayacak şekilde park eden çay müstahsili, çay dolu bezleri bu kez çay bahçesinden aşağıya yuvarlamaya başladı. Çay bahçesi boyunca yuvarlanan çay bezleri ise direk çay kamyonunun arkasına düşünce, ortalama 60 kilogramlık çay dolu bezleri taşımaktan da kurtulmuş oldu. O anları telefon ile kaydeden bir akrabası ise görüntüyü sosyal medya da paylaştı. Sosyal medyada paylaşılan görüntü büyük ilgi gördü.  

Oğuz Bal
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.