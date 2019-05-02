Rize'nin Fındıklı ilçesinde kaybolan 2 çocuk bulundu

İlçenin Merkez Mahallesi'nde dün saat 17.00 sularında Halk Eğitim Merkezi'nin arkasındaki parkta oynarken ortadan kaybolan 4 yaşındaki Selim Yağız Özkan ve 5 yaşındaki Barış Yıldırım'ı bulmak için AKUT, AFAD, jandarma, polis ekipleri ve Fındıklı halkı seferber oldu.

İlçede dünden bu yana ve sabah erken saatlerden itibaren Polis, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, AKUT ekipleri tarafından Fındıklı sahili, kayalıklar ve sokak araları eğitimli köpekler tarafından aranırken, parka yakın yerdeki güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı. Sevindirici haber saat 10.15 sıralarında geldi. Kayıp çocukların bulunduğu ve ailesine haber verildiği bildirildi.

Hasan Fehmi Demir

