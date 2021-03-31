Rize'nin İkizdere ilçesinde heyelana maruz kalan evler yıkılacak

Heyelan ilçeye bağlı Ayvalık köyünde geçtiğimiz hafta meydana geldi. Sağanak yağışlar sonrasında heyelan meydana gelen heyelan nedeniyle 3 yıl uğraşarak inşaatını tamamladıktan 2 gün sonra yaşanan heyelanda Tozkoparan ailesi ve 2 akrabasının evi zarar gördü. Heyelanı gören Ömer Tozkoparan ise henüz 2 gün kalabildiği evin alt kısmının kayarak boşalmasına neden olduğunu görünce ise kalp krizi geçirmişti.

AFAD Rize İl Müdürlüğü tarafından yapılan incelemeler sonra bölgede zarar gören Ömer Tozkoparan'a ait ev ile 2 akrabasının evinde risk oluşturduğu için ‘Oturulamaz' kararı verildi. Yapılan çalışmaların neticesinde alt kısmındaki kayalar kayarak tamamen boşalan Ömer Tozkoparan'a ait 3 katlı ev hakkında yıkım kararı çıkartılırken 2 akrabasının evi hakkında ise ‘Yıkım gerçekleşene kadar oluşacak risklerden dolayı tahliye' kararı alındı.

Hasan Fehmi Demir – Oğuz Bal

