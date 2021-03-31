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Rize'nin İkizdere ilçesinde heyelana maruz kalan evler yıkılacak

Rize'nin İkizdere ilçesinde heyelana maruz kalan evler yıkılacak
Rize'nin İkizdere ilçesinde heyelana maruz kalan evler yıkılacak

Rize’nin İkizdere ilçesinde geçtiğimiz hafta meydana gelen heyelan sonrasında zarar gören 1 ev için yıkım kararı, 2 ev için ise yıkım gerçekleşene kadar tahliye kararı alındı.

Heyelan ilçeye bağlı Ayvalık köyünde geçtiğimiz hafta meydana geldi. Sağanak yağışlar sonrasında heyelan meydana gelen heyelan nedeniyle 3 yıl uğraşarak inşaatını tamamladıktan 2 gün sonra yaşanan heyelanda Tozkoparan ailesi ve 2 akrabasının evi zarar gördü. Heyelanı gören Ömer Tozkoparan ise henüz 2 gün kalabildiği evin alt kısmının kayarak boşalmasına neden olduğunu görünce ise kalp krizi geçirmişti.

AFAD Rize İl Müdürlüğü tarafından yapılan incelemeler sonra bölgede zarar gören Ömer Tozkoparan'a ait ev ile 2 akrabasının evinde risk oluşturduğu için ‘Oturulamaz' kararı verildi. Yapılan çalışmaların neticesinde alt kısmındaki kayalar kayarak tamamen boşalan Ömer Tozkoparan'a ait 3 katlı ev hakkında yıkım kararı çıkartılırken 2 akrabasının evi hakkında ise ‘Yıkım gerçekleşene kadar oluşacak risklerden dolayı tahliye' kararı alındı.

Hasan Fehmi Demir – Oğuz Bal
 

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