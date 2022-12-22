Rize'nin yaylaları turizm merkezi oluyor

Rize Valiliği öncülüğünde Rize İl Özel İdaresi tarafından hazırlanan ‘4 bölge, 4 mevsim, 365 gün sürdürülebilir turizm' sloganıyla yapılacak olan Güneysu ilçesindeki Handüzü Yaylası'na 3 ve 4 yıldızlı birer otel ile tek katlı 20 dağ evi ile birlikte Asmalı Irmak mevkinde planlanan yapay gölde, 500 metre uzunluğunda 4 kişi kapasitesi olan ‘Sky Glider' adı verilen hat ile vadiyi yüksekten görecekler. Kıbledağı Camisi'ne ulaşan 15 kişilik, bin 108 metre uzunluğunda teleferik hattı da planlar arasında yer aldı. Ovit Yaylası'na 3 ve 4 yıldızlı ikişer otel, 2 katlı 8 dağ evi, kış spor alanları, yürüyüş parkurları, 10 kabinli tek halatlı teleferikte planlandı.

Anzer Yaylası'na petek görünümlü yayla evleri yapılacak

Dünyaca ünlü Anzer Balı Vadisindeki Çiftköprü Yaylası'na petek görünümlü 30 bungalov ev, doğal oyun parkı, fiziksel aktivite parkuru ve yüksek halat aktiviteleri ile organik pazar oluşturulacak. Projeler arasında yer alan yaylalardan biri olan Ardeşen'deki Deremezra Yaylası'nda ise turistlere köydeki orijinal yaşam tarzına yolculuk sunularak, ikişer kat sınır ile 30 köy evi yapılarak ziyarete açık hayvan çiftliği, karavan ve doğa kamp alanları yapılacak.

Ali Maşalacı - Hasan Fehmi Demir

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.