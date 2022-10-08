Rize'nin yeni lezzeti 'Palamut Dolma'nın patentini aldılar

Rize'de bir balık lokantasında işletmecilik yapan Okan Çolak, mutfakta balık üzerine yıllarını veren ustalarla bir araya gelerek balıktan farklı bir lezzet çıkarmak için çalışma başlattı. Ustalarla beraber aldıkları karar sonrasında bu yıl Karadeniz'de bolca tutulan palamuttan yola çıktılar ve 'Palamut Dolma' yaptılar. Rize'ye yeni bir balık ürünü üretmek için girdikleri bu yolda önce deneme yanılma yöntemiyle pişirdikleri yemekleri kendilerinin tatmalarının ardından müşterilerin beğenisine sundular. Ürünler arasından en çok dikkat çeken palamut dolmayı deneyen müşteriler bu yeni lezzeti sevmesi üzerine kendi buldukları yemeğin patentini vakit kaybetmeden aldılar. İşletme sahibi palamut dolmayı müşterilerin çok beğendini fakat palamutun mevsimlik bir balık olduğundan ötürü sadece palamutta kalmamak için yeni lezzetler üretmeye çalışacaklarını söyledi.

Ali Maşalacı - Oğuz Bal



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