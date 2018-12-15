Rizespor Alanyaspor Canlı İzle| Rize Alanya Maçı Kaç Kaç?

Rizespor Alanyaspor Canlı İzle... Süper Lig'de bugün oynanacak olan zorlu maçta Rizespor kendi sahasında Alanyaspor ile karşılaşıyor. İşte mücadeleye dair bilgiler...

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, son haftalara girilirken alabilecekleri en yüksek puanı toplayıp ikinci yarıya en güzel şekilde başlamak istediklerini söyledi.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Çaykur Didi Stadyumu'ndaki antrenman Okan Buruk yönetiminde gerçekleşti.

Antrenman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Okan Buruk, bu hafta oynayacakları Aytemiz Alanyaspor maçını taraftar desteği ile kazanmak istediklerinin altını çizdi. Buruk sözlerine şu şekilde devam etti:

"Kendi sahamızda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağız. Hem savunmayı yapan hem de hücuma etkili çıkan bir takım. Biz son iki haftadır oyun anlamındaki performansı devam ettirip sonuca yansıtmak istiyoruz. Hem sabırlı oynayacağız hem de istediğimiz oyunu ortaya koymamız gerekiyor. Buradan tekrar taraftarımızı stadyuma çağırıyorum. Maç günü bizlerle birlikte burada olurlarsa bizler de elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Son haftalarda en yüksek puanı toplayıp ikinci yarıya en güzel şekilde başlamak istiyoruz."

Hasan Çavuşoğlu: “Rizespor karşılaşması bizim için zor bir maç”

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Altı üstü diye bir şey yok. Akhisar - Fenerbahçe maçında bunu gördük. Bu yıl çok zor ve farklı bir ligdeyiz. Rizespor yukarı çıkmaya çalışacak. Bizim için de zor maç” dedi.

Aytemiz Alanyspor, 15 Aralık Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı. Antrenman öncesi doğum günü olan futbolcu Cenk Ahmet Alkılıç için sahada kutlama yapıldı. Pastanın mumlarını takım arkadaşlarının alkışları eşliğinde söndüren Cenk Ahmet'e pastanın ilk dilimini Bobo ikram etti. Cenk Ahmet daha sonra teknik ekip ve takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti. Daha sonra Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'ndeki antrenmana geçen turuncu-yeşilli ekip, çalışmaya koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 top kapma çalışması yapan futbolcular, antrenmana dar alanda topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Antrenman turnuvayla sona erdi. Alanyaspor maç hazırlıklarını yarın saat 13.30'da tesislerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

İdmanda gazetecilere açıklama yapan Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Beşiktaş maçını değerlendirdi.

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“Beşiktaş gibi bir rakipten alacağımız 3 puan çok önemliydi”

Güzel bir futbol karşılaşması olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, ”Takımız iyi oynadı. Pozisyonlar fazlasıyla vardı. Bunları gole çeviremedik. Özellikle son dakikada telafisi olmayan sürede Lucas ile çok net pozisyon yakaladık. Kalecinin ayağına çarptı, biliyorsunuz ama maçta bir penaltı pozisyonu vardı. Futbolcularımız itiraz etti. Yorumcular bunun penaltı olduğunu söyledi. Israrla bu pozisyonda art niyet olunduğunu ben değil spor yorumcuları tarafından dile getirildi. Var sistemini en çok destekleyen kulüp başkanlarından birisiyim. Bundan sonra da olması gerektiğini destekliyorum. Ama VAR sistemini var hale getirirseniz VAR sistemi geçerli. O pozisyonu neden atladıklarını anlamış değilim. Bu pozisyonun nasıl kaçtığını tekrarına nasıl bakılmadığını izlenmediğini anlamış değiliz. Bunlara daha dikkat edilmesi gerekiyor. Beşiktaş gibi bir rakipten alacağımız 3 puan çok önemliydi ve bunu almamak da içten değildi. Neticesinde maç berabere bitti” dedi.

“Bize karşı kartlarda acımasızca davranıldı”

Maçı yöneten hakemlerin de hata yapabileceğini belirten Çavuşoğlu, ”Elbette maçı yöneten hakemler de hata yapacaktır. Bir pozisyonda futbolcumuzun eli kırıldı, hastanede yatıyor ama maalesef kart gösterilemedi. Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Bize karşı kartlarda acımasızca davranıldı. Bunlar doğru değil. Eşit şartlarda olması gerekiyor. Hiç bir oyuncunun haksız kart görmesini istemeyiz. Hiç bir takıma haksız penaltı verilmesini istemeyiz. Kendimiz için ne düşünüyorsak diğer kulüpler için de bunu istiyoruz” diye konuştu.

“Bizim maçımızda da bunlara fazla dikkat edilmedi”

VAR sisteminde görülen hataların tüm takımları düşündürmeye başladığını savunan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

“Elbette bu yıl daha yeni başladı, oturacaktır ama her şey oradaki, işin başındakilerin dikkatli olmaları gerekiyor. Bizim maçımızda da bunlara fazla dikkat edilmedi. Şahıs olarak hakemlerin cezalandırılmasına karşıyım. Hakemlere maç vermeme cezasından ziyade ben maçlara vermeye devam edip para cezası verme düşüncesindeyim. Ne kadar maç yönetirlerse hakemlerimiz o kadar daha çok tecrübe kazanacaktır.”

“Bu yılki maçların hepsi zor”

Rize maçını da değerlendiren Çavuşoğlu, “Puanlar birbirlerine yakın. Rize'nin Galatasaray maçında 2-0'dan 2-2'yi yakalaması kolay yapılacak iş değil. Bu yılki maçların hepsi zor. Altı üstü diye bir şey yok. Akhisar, Fenerbahçe maçında bunu gördük. Bu yıl çok zor ve farklı bir ligdeyiz. Rizespor yukarı çıkmaya çalışacak. Bizim için de zor maç. Biliyorsunuz, Baiano sakat, cezalı oyuncumuz var. Sackey'in bir pozisyonda sarı kart görerek cezalı duruma düşmesi ki bu kartlık bir pozisyon da değildi. Maçta eksikliklerimiz var. İnşallah olan takımla giderek mücadelemizi yapacağız” ifadelerini kullandı.