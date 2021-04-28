Rizespor - Beşiktaş maçı canlı anlatım

Rizespor 0 - 2 Beşiktaş

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Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)

61' Beşiktaş'ta sakatlık geçiren Gökhan Töre çıktı yerine Larin girdi.Gökhan Töre - Cyle Larin

57' GOL! Gökhan Töre attı Beşiktaş farkı 2'ye çıkarttı.Gol - Gökhan Töre

51' Ceza sahası içinde Ljajic aşırtma bir vuruş denedi ancak top üst ağlarda kaldı.

49' Gökhan Töre seri çalımlarla ceza yayı üstünde şutunu çekti kaleci Gökhan gole izin vermedi.

46' Diğer değişiklikte de Michalak'ın yerine Abdullah Durak oyunda.Konrad Michalak - Abdullah Durak

46' Rizespor ikinci yarıya iki değişiklikle başlıyor. Fabricio yerini Moroziuk'a bıraktı.Fabrício Baiano - Mykola Morozyuk

Maç Başladı 46' Hakem ikinci yarının ilk düdüğünü çaldı.

Maçtan dakikalar(İlk Yarı)

15. dakikada N'Sakala'nın pasında topla buluşan N'Koudou'nun şutunda top kaleci Gökhan'da kaldı.

16. dakikada sağ kanattan son çizgiye inen Rachid Ghezzal'in pasında kale önünde N'Koudou'nun vuruşunda top filelerle buluştu. 0-1

17. dakikada Adem Ljajic'in şutunda meşin yuvarlak bir kez daha filelerle buluştu ancak VAR'ın uyarısı üzerine ofsayt gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

38. dakikada sağ kanattan gelişen Rizespor atağında Remy'nin pasında Talbi'nin vuruşunda top üstten auta çıktı.

44. dakikada Rizespor kalesinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Atiba'nın şutu ağlara gitti. Ancak VAR'dan gelen uyarının ardından gol iptal edildi.

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Rizespor'un 11'i: Gökhan Akkan, Baiano, Selim Ay, Talbi, İsmail Köybaşı, Djokovic, Sabo, Yasin Pehlivan, Michalak, Boldrin, Samudio.

Beşiktaş'ın 11'i: Ersin, Dorukhan, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Atiba, Ljajic, Ghezzal, N'Koudou, Gökhan Töre.