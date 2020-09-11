Rizespor Fenerbahçe Canlı Anlatım

ÇAYKUR RİZESPOR:0 FENERBAHÇE:0

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40'Gelişen kontraatakta Fernando Boldrin'i faul ile durduran Ferdi Kadıoğlu sarı kart görüyor.

40'Sağ taraftan Caner Erkin'in kullandığı köşe vuruşunda yapılan ortada ön direkte Milan Skoda topu karşılamasından yükselen topu kaleci Gökhan Akkan kontrol ediyor.

39'Sağ çaprazdan Gökhan Gönül'ün çektiği şutta Dario Melnjak araya girip topu kornere çeliyor.

32' Caner Erkin penaltıyı kaçırıyor. Caner Erkin kullanılan penaltı vuruşunda sağ köşeye vuruşunu yapıyor ve köşeyi doğru tahmin eden kaleci Gökhan Akkan penaltı vuruşunu kurtarmayı başarıyor.

32'Penaltı için topun başına geçen isim Caner Erkin.

30'Fenerbahçe penaltı kazanıyor.

30'Olası penaltı pozisyonu için hakem Arda Kardeşler VAR Sistemine başvuruyor.

17' Deniz Türüç'ün arapasında sağ kanattan hareketlenen Michael Frey ceza sahası çizgisinde öndireğe sert bir orta yapıyor. Ön direkte topa hareketlenen Mame Thiam'ın gelişine vuruşunda top yan ağlarda kalıyor.

15 'Sağ kanattan Fernando Boldrin'in yaptığı ortasında Milan Skoda'nın kafa vuruşu üstten auta gidiyor.

9 'Sağ taraftan kullanılan serbest vuruşta Fernando Boldrin'in ortasında Braian Samudio'nun kafa vuruşunda top kaleci Altay Bayındır'da kalıyor ama ondan önce kalkan ofsayt bayrağı var.

7'Sol taraftan Mykola Morozyuk'un kullandığı kornerde Morozyuk'un ortası kaleci Altay Bayındır'da kalıyor.

3' Sağ taraftan Caner Erkin'in kullandığı köşe vuruşunda yaptığı ortasını Milan Skoda ön direkte karşılayıp topu uzaklaştırıyor.

1' Hakem Arda Kardeşler maçın ilk düdüğünü çalıyor ve mücadeleye ev sahibi Çaykur Rizespor başlıyor.

