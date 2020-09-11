Rizespor Fenerbahçe Canlı İzle | Rize FB ilk 11'ler | Rizespor FB saat kaçta hangi kanalda

Süper Lig'de 2020-21 sezonunun perdesi bugün Rize'de, Rizespor Fenerbahçe karşılaşmasıyla açılıyor. Transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerle dikkatleri üzerine çeken iki takım, ligin açılış maçında kozlarını paylaşacak. Rize Çaykur Didi Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşmada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

Rizespor Fenerbahçe nasıl canlı izlenir?





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Fenerbahçe sezonun ilk maçına hazır

Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında Çaykur Rizespor ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

2020-2021 sezonu Süper Lig'in açılış maçında Çaykur Rizespor'a konuk olacak olan Fenerbahçe, bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde saat 15.00'te ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman 3 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında yarın saat 20.00'de Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maç için bugün akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Trabzon'a, oradan da kara yoluyla Rize'ye hareket edecek.

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe hazırlıklarını Çaykur Didi stadında sürdürdü

Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor, 2020-2021 Futbol Sezonunun ilk hafta maçında karşılaşacağı Fenerbahçe maçı öncesi hazırlıklarını sürdürdü.

Çaykur Didi Stadı'nda gerçekleşen antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas yeni sezon için iyi hazırlandıklarını ve Fenerbahçe karşısında 3 puan için mücadele edeceklerini dile getirerek "Yeni sezon başlıyor, Cuma günü ilk maçımızda Fenerbahçe ile karşı karşıya geleceğiz. Fenerbahçe iyi bir takım ama bizde iyi bir takımız, iyi de hazırlandık. Trabzonspor'a karşı bir hazırlık maçı oynadık iyi bir oyun da gösterdik. Bazen basit hatalar da oldu. İnşallah iyi başlarız. Fenerbahçe'ye karşı 3 puan güzel olacak" dedi.

Transferlerin süreceğini ve acil olarak stoper bir oyuncuya ihtiyaçları olduğunu dile getiren Tomas "Transfer görüşmelerine devam ediyoruz. Kulübün sportif direktörü Yılmaz Bal İstanbul'da görüşmelerini sürdürüyor. 3-4 oyuncuya teklifimiz oldu. En kısa zamanda yeni oyuncuları da bekliyoruz. En acil olarak stopere ihtiyacımız var. Stoper arayışlarımız sürüyor. Ondan sonra duruma göre orta saha, belki bir forvet daha alacağız" şeklinde konuştu.

Çaykur Rizespor'un yıldız oyuncusu Loic Remy'in Fenerbahçe maçında kadroda yer alacağını dile getiren teknik adam Tomas "Fenerbahçe maçında kadroda yer alabilecek ama ilk 11 için henüz hazır değil. Gerekirse 2. yarı oyuna girebilir" ifadelerini kullandı.

Muhtemel 11'ler

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Talbi, Aberhoun, Melnjak, Abdullah Durak, Baiano, Samudio, Boldrin, Remy, Skoda

Fenerbahçe: Harun Tekin, Gökhan Gönül, Mathias Zanka, Serdar Aziz, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Ferdi Kadıoğlu, Deniz Türüç, Mame Thiam, Michael Frey