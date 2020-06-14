Rizespor Galatasaray Canlı İzle | Rize GS ilk 11'ler | Rizespor GS saat kaçta hangi kanalda

Süper Lig'in 27. haftasında 50 puanla 3. sırada bulunan Galatasaray, 25 puanla 16. sırada bulunan Çaykur Rizespor deplasmanına çıkıyor. Şampiyonluk yolunda oldukça önemli bu deplasmandan 3 puanla ayrılmak isteyen Sarı-kırmızılı ekibi, düşme potasından kurtulmak için puan ya da puanlar almak zorunda olan Rizespor ağırlayacak.

Çaykur Rizespor Galatasaray nasıl canlı izlenir?

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Galatasaray, 91 gün sonra sahada

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, yarın deplasmanda karşılaşacağı Çaykur Rizespor ile ligde 38. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılıların 25-5 üstünlüğü bulunuyor. 7 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 19 Mart'ta ertelenen Süper Lig'e Galatasaray, Çaykur Rizespor deplasmanıyla dönecek. Ligin 27. haftasında Rizespor ile Galatasaray, yarın saat 21.00'de Çaykur Didi Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan 26 haftada sarı-kırmızılılar, 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 50 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Yeşil-mavililer ise 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 15 mağlubiyetin ardından topladığı 25 puanla 16. sırada bulunuyor.

Son maçını 15 Mart tarihinde Türk Telekom Stadyumu'nda Beşiktaş ile oynayan Galatasaray, 91 gün sonra sahaya inecek.

38. randevu

Çaykur Rizespor ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 37 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 25 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Yeşil-maviler ise rakibini 5 kez mağlup etti. 7 maç da berabere sona erdi. Aslan'ın 85 golüne, Rize ekibi 35 golle karşılık verdi.

Bu sezon 4. maç

İki takım bu sezon 1'i Süper Lig, 2'si de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 3 kez rakip oldu. Ligdeki maçı sarı-kırmızılılar 2-0 kazandı. Kupadaki müsabakalarda Rize'de sonuç 1-1 sona ererken, Galatasaray evinde 2-1 galip ayrılıp bir üst tura çıkan taraf olmuştu.

10 maçtır yenilmiyor

Lige ara verilmeden önce başarılı bir grafik çizen ve yenilmeyen Galatasaray, son 10 maçta rakiplerine 3 puan vermedi. Geride kalan karşılaşmada sarı-kırmızılılar, 8 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Cimbom, bu süreçte Antalyaspor, Denizlispor, Konyaspor, Kayserispor, Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği'ni mağlup etme başarısı gösterirken, Sivasspor ve Beşiktaş ile berabere kaldı. Aslan söz konusu müsabakalarda 26 gol atarken, kalesinde ise 5 gol gördü.

Ligin en az gol yiyen takımı

Galatasaray ligdeki takımlar içerisinde kalesinde en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Sarı-kırmızılılar geride kalan 26 haftada sadece 20 gol yedi. Bu istatistikte Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın da payı büyük. Başarılı eldiven, müsabakalarda yaptığı kritik kurtarışlarıyla takımına güven veriyor.

Galatasaray'da sakat olan Brezilyalı defans oyuncusu Marcao'nun dışında eksik bulunmuyor. Sarı-kırmızılılarda defans ortasında Ryan Donk'un yanında Ahmet Çalık ya da genç futbolcu Emin Bayram'ın oynaması bekleniyor.

5 futbolcu sınırda

Galatasaray'da Rizespor öncesinde 5 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Mariano, Adem Büyük, Sofiane Feghouli, Ryan Donk ve Jean Michael Seri, müsabakada sarı kart görmeleri durumunda 28. haftada iç sahada Gaziantep FK ile oynanacak olan karşılaşmada takımını yalnız bırakacak.

Düdük Yaşar Kemal Uğurlu'da

Karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Serkan Çimen yapacak. Dördüncü hakemlik görevini Turgut Doman üstlenecek. VAR'da Koray Gençerler, AVAR'da ise Emre Malok görev yapacak. Ankara Bölgesi hakeminin, Süper Lig'de düdük çaldığı 76 maçta ev sahibi takım 36, deplasman ekibi de 23 kez galip geldi.

Çaykur Rizespor'da Galatasaray maçı hazırlıkları devam ediyor

Çaykur Rizespor önümüzdeki hafta Pazar günü oynayacağı Galatasaray karşılaşması öncesinde hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig Ekipleri'nden Çaykur Rizespor 14 Haziran Pazar günü oynayacağı Galatasaray karşılaşması öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. 1 haftalık antrenmanın ardından dün Çaykur Didi Stadı'nda kendi aralarında çift kale maç yapan yeliş mavili ekip bugün Çaykur Rizespor Mehmet Cengiz Tesislerinde Teknik Direktör Ünal Karaman eşliğinde yenileme antrenmanı gerçekleştirdi. Pazar gününü izinli geçirecek olan Çaykur Rizespor, hazırlıklarına Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek.

Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı.

Daha sonra koordinasyon sürat çalışması yapıldı. Antrenmanın ana kısmında ise taktik çalışma gerçekleştirildi.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar, Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 10.30'da tesislerde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Muhtemel 11'ler

Çaykur Rizespor'un muhtemel 11'i: Gökhan, Talbi, Fernandes, Moroziuk, Melnjak, Oğuz Kağan, Vetrih, Garmash, Sasse, Samudio, Skoda

Galatasaray'ın muhtemel 11'i: Muslera, Mariano, Donk, Ahmet, Saracchi, Lemina, Seri, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Falcao