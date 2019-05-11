Rizespor Galatasaray Maç Anlatımı

RİZESPOR:1 GALATASARAY:1
CANLI ANLATIM
49' Moroziuk'un sağdan ortasında Vedat arka direğe hareketlendi ancak top auta gitti.
48' Mariano'nun sağdan ortasında savunma araya girdi.
46' Rize'de ikinci yarı başladı
İlk yarı sona erdi
Sarı Kart 45' Sarı Kart - Okechukwu Azubuike
Sarı Kart 45' Sarı Kart - Fernando Boldrin
Sarı Kart 45' İlk yarının sonunda yaşanan tartışmada Ryan Donk, Boldrin ve Azubuike sarı kart gördü. Sarı Kart - Ryan Donk
Pozisyon 45' Ceza alanı önünde topu alan Vedat rakiplerinden sıyrılıp sol çaprazdan vurdu ve topu ağlara gönderdi.
45' Ceza alanı önünde topu alan Vedat rakiplerinden sıyrılıp sol çaprazdan vurdu ve topu ağlara gönderdi.
Ev Sahibi Golü 45' GOL! Vedat Muriqi attı! Maça beraberlik geliyor
38' Galatasaray Diagne ile penaltıyı kaçırdı! Direğe takıldı Diagne
Penaltı 37' Galatasaray penaltı kazandı!
Pozisyon 37' Hakem Serkan Çınar şu anda kornerde yaşanan olayları VAR'da izliyor.
35' Feghouli sağdan köşe vuruşu kullandı, 3 Galatasaraylı yerde kaldı. Oyun devam etti.
Pozisyon 34' Galatasaray gole yaklaştı! Abarhoun'dan topu çalan Ndiaye ceza yayı üzerinde vurdu, savunmaya çarpan top kornere gitti.
Pozisyon 31' DİREK! Moroziuk'un kullandığı frikikte barajı geçen top üst direkten döndü.
Pozisyon 30' Rizespor tehlikeli bir noktadan frikik kullanacak.
21' Diagne'nin indirdiği topa Onyekuru hareketlendi, yerden ortasında ceza alanında kimse yok.
19' Samudio'nun sağdan ortasında Muslera'da kaldı top.
18' Rizespor gole yaklaştı! Aminu'nun soldan pasında Melnjak karşı karşıya pozisyonda yan ağlara vurdu.
13' Feghouli'nin baskısı sonrası Onyekuru önündeki topa sert vurdu, meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti. Kaleci bu şutu beklemiyordu
10' Galatasaray hızlı atağında Donk orta alanı hızla geçip soldan Onyekuru'yu gördü, Onyekuru geriden gelen Feghouli'yi gördü, Feghouli sol ayağıyla uzak köşeden topu ağlara gönderdi...
9' GOL! Feghouli müthiş attı! Galatasaray öne geçiyor...
6' Rizespor gole yaklaştı! Samudio ceza alanına girerken sağ çaprazdan vurdu, top dışarı gitti.
3' Soldan Diagne'nin pasında Onyekuru ve Ndiaye ceza alanında vuramadı. Savunma topu uzaklaştırdı.
1' Maç başladı! İki takıma da başarılar...