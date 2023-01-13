Rize'yi Dünya'ya tanıttılar

Türkiye'nin daha önce farklı illerini tanıtımını yapan proje bu kez Rize için 13 ay boyunca süren çekimlerle tanıtım filmi oluşturuldu. Farklı mevsimlerde çekilen görüntüler Rize'nin daha önce görülmeyen farklı açıları ile seyircilere görsel şölen sundu. Kimi zaman dağlardan bir kuş gibi süzülen kim zamanda sis bulutu üzerinde uçan dron görüntüsü ise izleyenleri kendine hayran bıraktı. Yaylalardaki sis görüntüleri ise gün doğumu ve gün batımı manzaraları ile birleşerek ortaya kartpostallık manzaralar çıkarttı. Ayrıca tanıtım filminde Rize'ye özgün yemekler ve el işçilikleri de gösterildi. Doğa sporlarından bir çok farklı alanında gösterildiği film yurt dışından youtube içerik sağlayıcıları tarafından büyük ilgi gördü. Bir çok kişi filmi çeken ekibe ulaşarak gösterilen yerlere nasıl gidileceğini ve nerelerde kalmaları gerektiğini sordu. Filmi yapan ekip ise amaçlarının Türkiye'yi dünyaya tanıtmak olduğunu ve farklı şehirlerde projelere devam edeceklerini ifade ettiler.

“Bu videoyu oluşturmamız 13 ay sürdü”

Yaptığı filmlerle sosyal medyada büyük beğeni toplayan Show Me Turkey kurucusu ve yönetmen Halil Bekar, “Projemizin çıkış amacı Türkiye'yi Dünya'ya hakkettiği gibi tanıtmak. Projeyi yaparken yabancı dil ile kullanıyoruz ki dünya çapında ses getirmesi amacıyla. Rize tanıtım filmimiz şuana kadar yaptığımız en iyi video diyebiliriz. Yurt dışından çok kişiden yaptığımız video ile ilgili geri dönüş aldım. Bu durum beni oldukça mutlu ediyor. Bana çok fazla Rize'ye gideceğim nerde konaklarım nereye giderim diye mesaj atıyorlar. Türkiye'ye katma bir değer getiriyoruz yaptığımız projeyle. Aslında bu sadece bir tanıtım filmi değil, sanatla birleştiriyoruz. Bu videoyu oluşturmamız 13 ay sürdü. Yazın, kışın çekimler yapıyoruz bunların geçişlerini doğru zamanda olmasını ayarlıyoruz” diye konuştu.

“Gidilmeyen mekanlarda drone uçurabilmek çok güzel”

Türkiye'nin bilinmeyen yerlerini tanıtmak amacı ile projeye başladıklarını ifade eden Fpv dron pilotu Burak Altıparmak, “ Hiç bilinmeyen ve gidilmeyen mekanlarda dron uçurabilmek çok güzel bir duygu. Gittiğimiz bir ok yerde daha önce dron uçurulmamıştır. Gittiğimiz birçok yer yüksek rakımlı bölgeler olduğu için buralarda dron uçururken belirli zorluklar yaşıyoruz. Özellikle sert ve sisli hava koşulları dron uçururken bizi zorlayabiliyor. En zorlandığım kısım ise Elevit Yaylasında bir köprünün altında dron ile geçtiğim bir plan oldu. Rize'de dron uçuruken en keyif aldığım yerlerden birisi ise yaylalar oldu. Çünkü burada görsel olarak çok keyif alarak uçurdum” dedi.

Ahmet Faruk Sarıkoç



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