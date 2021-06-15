Rob Page: 'Türkiye'ye saygı duyuyoruz'

EURO 2020 A Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımı ile karşı karşıya gelecek olan Galler'de Teknik Direktör Rob Page ve yıldız oyuncu Gareth Bale, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin İtalya ile çok zor bir maç oynadığını söyleyerek başlayan Page, "Onlar için kötü bir başlangıç oldu. Yarın kazanmak isteyecekler ama bizim de çok iyi bir kalecimiz var ve elimizden geleni yapacağız. Tamamen zor bir oyun olacağını tahmin ederek iyi bir hazırlık yaptık. Yarın olabileceklere karşı hazırlıklı olduğumuzu söyleyebilirim. Her maçı kendi içinde değerlendiriyoruz, yarınki maç da öyle olacak. Kolay bir maç olmayacak ama önümüzdeki iki maçta 4 puan kazanmamız bizi bu gruptan çıkarır. Türkiye'ye karşı oluşturduğumuz bir plan var.

Onlara sorun çıkaracak bir planımız var. Bunu sahaya koyacağız. Planımızı sahaya koymaya odaklandık. İtalya maçını izledik, analiz ettik. Gerçekten çok iyi bir takıma karşı oynayacağımızı söyleyebilirim. Onlara büyük saygı duyuyorum. Çok iyi oldukları yerler var. Ama bizim takımımızda da onların güçlü taraflarını zorlayabilecek oyuncular var. Bazı değişiklikler olabilir. Ekibimle görüştüm. İhtiyacımız olan ve geliştirmemiz gereken alanlarda biraz daha çalışmaya başladık. Bu konuyu düşüneceğim ve gerekli değişiklikleri yapmaya çalışacağım" dedi. Page, Bakü'de havanın sıcak olduğunu ve bununla başa çıkmaları gerektiğini ifade etti.

Bale: "Büyük bir taraftar kitlesi olacak"

Galler'in dünyaca ünlü yıldızı Gareth Bale de statta Türkiye'yi destekleyecek büyük bir kitle olacağını ifade ederek, "Bunun bilincindeyiz. Tabii ki çok büyük kalabalığın karşısında oynamak çok güzel olacak. Tüm oyuncular motive olacaklar. Bizim açımızdan belki iyi olmayan bir şey ama daha önce Türkiye'de de oynamıştım. Türk taraftarın nasıl olduğun biliyorum. Bu kadar kalabalık insan topluğunu görmek bizim için de motive edici olacak. Umarım iki taraf içinde iyi bir maç olur. Bizim için çok büyük bir sorun değil, düşmanca bir kalabalık oluştursalar bile bizim için önemli değil,Daha önce böyle atmosferlerde oynadık, önemli olan sahaya çıkınca yüzde yüzümüzü vermek ve sakin oyunumuzu sürdürmek. Kolektif olarak savunmak ve hücuma çıkmamız gerekiyor. Kimin gol attığı çok önemli değil hep beraber tek bir hedefe kilitlenmeliyiz. Atmosferin etkisi altında kalmadan elimizden geleni yapmalıyız. Bence bu keyif alınacak bir ortam. Bunu iyi kullanırsak size motivasyon verecek bir unsur da olabilir" diyerek sözlerini tamamladı.

Bozhan Memiş - Bora Akyol