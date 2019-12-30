Robert Prosinecki'nin Kayserispor karnesi

Süper Lig 2019-2020 sezonunun ilk yarısını 10 puanla 18. sırada tamamlayan İstikbal Mobilya Kayserispor'da ikinci yarıda Hırvat teknik adam Robert Prosinecki görev yapacak. 50 yaşındaki teknik direktör sarı kırmızılı takımda ikinci kez görev üstleniyor. 2012-2013 sezonunun 8.haftasında Kayserispor'da göreve başlayan Prosinecki, sezon sonuna kadar takımın başında kalmıştı. Prosinecki, 2013-2014 sezonun ilk yarısı boyunca da görev yapmıştı.

2012-2013 sezonu

Robert Prosinecki yönetimindeki Kayserispor, 2012-2013 sezonunda ligi 15 galibiyet 7 beraberlik 12 yenilgi neticesinde 52 puan toplayıp 5.sırada noktalamıştı. Prosinecki ile çıkılan 27 müsabakada 13 galibiyet 6 beraberlik 8 yenilgi alınmış ve 45 puan toplanmıştı. İşte o maçlar:

Kayserispor-M.Başakşehir 0-1

Galatasaray-Kayserispor 3-0

Kayserispor-Karabükspor 3-0

Elazığspor-Kayserispor 0-4

Kayserispor-Gaziantepspor 1-1

Sivasspor-Kayserispor 4-2

Kayserispor-Fenerbahçe 1-1

Trabzonspor-Kayserispor 1-1

Kayserispor-Kasımpaşa 1-0

Beşiktaş-Kayserispor 3-1

Bursaspor-Kayserispor 2-1

Kayserispor-Antalyaspor 2-0

Akhisarspor-Kayserispor 1-2

Kayserispor-Orduspor 0-0

Eskişehirspor-Kayserispor 0-3

Kayserispor-Gençlerbirliği 1-0

Kayserispor-Mersin İ.Y 2-1

Başakşehir-Kayserispor 0-0

Kayserispor-Galatasaray 1-3

Karabükspor-Kayserispor 3-1

Kayserispor-Elazığspor 4-1

Gaziantepspor-Kayserispor 0-1

Kayserispor-Sivasspor 1-1

Fenerbahçe-Kayserispor 2-1

Kayserispor-Trabzonspor 2-1

Kasımpaşa-Kayserispor 1-2

Kayserispor-Beşiktaş 2-0

2013-2014 sezonu

İstikbal Mobilya Kayserispor ile Robert Prosinecki, 2013-2014 sezonunda yola devam etti. Hırvat teknik adam, Kayserispor'un başında 17 lig maçına çıktı. Bu maçlarda Kayserispor, 2 galibiyet 6 beraberlik elde ederken 9 yenilgi aldı. 12 puan toplayabilen Kayserispor ile Prosinecki'nin yolu ilk yarı sonunda ayrılmıştı. 13 gol atıp 28 gol yiyen Kayserispor, ilk yarıyı 17. sırada noktalamıştı. Ligin ikinci yarısına Paciencia ile başlayan sarı kırmızılılar, sonrasında Ertuğrul Seçme ile sezonu tamamladı. Kayserispor sezonu 29 puanla 18. sırada tamamlayarak küme düşmüştü. İşte 2013-2014 sezonundaki Prosinecki yönetiminde Kayserispor'un çıktığı maçlar ve sonuçları:

Kayserispor-Sivasspor 1-0

Kasımpaşa-Kayserispor 3-1

Kayserispor-Elazığspor 1-3

Gençlerbirliği-Kayserispor 1-1

Kayserispor-Trabzonspor 0-1

K.Erciyesspor-Kayserispor 1-1

Kayserispor-Gaziantepspor 0-1

Bursaspor-Kayserispor 2-0

Kayserispor-Galatasaray 2-4

Antalyaspor-Kayserispor 2-2

Kayserispor-Beşiktaş 0-3

Ç.Rizespor-Kayserispor 0-2

Kayserispor-Akhisarspor 0-0

Karabükspor-Kayserispor 1-0

Kayserispor-Eskişehirspor 1-1

Kayserispor-Konyaspor 0-0

Fenerbahçe-Kayserispor 5-1

Yüksel Yıkılmaz