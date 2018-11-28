Roberto Carlos: 'Neymar çok yakında dünyanın en iyisi olacak'

Sokak futbolunun estetiğini sahnelere taşıyan Red Bull Street Style'ın Varşova'daki 2018 Dünya Finali muhteşem anlara ev sahipliği yaptı. 50'den fazla ülkeden bu disiplinin en iyilerinin kapıştığı etkinlikte zaferi erkeklerde Norveçli Erlend Fagerli, kadınlarda ise ev sahibi yarışmacı Agnieszka 'Aguska' Mnich elde etti. Bir dönem ülkemizde Fenerbahçe'de forma giyen Roberto Carlos da organizasyonun en özel konuğu olarak jüri koltuğundaydı.

Etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan Carlos, "Hayatımın en özel günlerinden birini yaşadım. Bu yarışmadaki seviye gerçekten inanılmazdı. Yarışmacıların tekniği gerçekten sıra dışıydı. Buraya direkt Dünya Kupası diyebiliriz" ifadesini kullandı.

Neymar'ın, eski takımı olan Real Madrid'e transfer olacağı dedikoduları üzerine açıklamalar yapan Roberto Carlos, "Bana kalırsa Neymar gibi bir oyuncuya dünyadaki bütün kulüplerin ihtiyacı var. Özel yetenekleri olan muhteşem bir futbolcu ve çok yakında dünyanın tartışmasız en iyisi olacak. Onun gibi bir futbolcu sadece benim kulübüm Real Madrid'de değil, açıkçası dünyanın her büyük kulübünde rahatlıkla fark oluşturur" dedi.

Kariyerinde karşılaştığı en yetenekli futbolculardan da bahseden Roberto Carlos, "Bu çok zor bir soru oldu çünkü kariyerim boyunca gerçekten muhteşem oyuncularla karşılaştım. İlla ki seçim yapacaksam; Robinho, Ronaldinho, Ronaldo (Nazario) ve Zinedine Zidane'ı en başa yazabilirim. Bu oyuncular topu ayaklarına aldıkları anda beni gerçekten etkiliyorlardı" açıklamalarında bulundu.