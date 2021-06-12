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Roberto Mancini: 'Çok iyi bir maç çıkardık'

Roberto Mancini: 'Çok iyi bir maç çıkardık'
Roberto Mancini: 'Çok iyi bir maç çıkardık'

A Milli Takım karşısında 3-0 kazanan İtalya’da Teknik Direktör Roberto Mancini maçın ardından konuştu. Çok iyi bir maç çıkardıklarını söyleyen Mancini, “İyi bir başlangıç yapmak önemliydi” dedi.

Roberto Mancini: 'Çok iyi bir maç çıkardık' - Tıkla İzle

EURO 2020 açılış maçında A Milli Takım karşısında 3-0 kazanan İtalya'da Teknik Direktör Roberto Mancini maçın ardından konuştu. Çok iyi bir maç çıkardıklarını ve rakibe az alan bırakarak iyi baskı kurduklarını ifade eden Mancini, “Biz çok iyi oynadık. Türkiye'yi oynatmadık.

Türkiye iyi bir takım, çok yetenekli oyuncuları var. Kolay değildi. İlk yarı bize az yer bıraktılar, ama sabırla bekledik, golü aradık ve bulduk. Topu hızlıca kullanıp, karşı tarafa geçmemiz her zaman belirleyici oldu. Kazandığımız için mutluyuz. Bu galibiyet oyuncuların hakkı. Bizim için iyi bir başlangıç yapmak önemliydi. Göründüğü kadar zayıf olmayan rakibimize karşı iyi bir galibiyet oldu. Turnuvada şampiyonluğa giden yol uzun. Bu maçları tesadüfen kazanmıyoruz” diye konuştu.

Futbolcu Leonardo Spinazzola da, "Sakin yola çıktık. Sonuç da gösteriyor ki iyi bir başlangıç yaptık. Bu sakinliğimizi tüm şampiyona boyunca korumak istiyoruz. İkinci yarıda biraz daha sabırlı ve dirençli oyun oynadık” açıklamasını yaptı.

Bozhan Memiş - Bora Akyol
 

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