İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Robin Quaison, Erkan Zengin'e Galatasaray ve Trabzonspor'u sordu

Robin Quaison, Erkan Zengin'e Galatasaray ve Trabzonspor'u sordu
Robin Quaison, Erkan Zengin'e Galatasaray ve Trabzonspor'u sordu

Bundesliga ekiplerinden Mainz'da oynayan İsveçli futbolcu Robin Quaison, milli takımdan arkadaşı Erkan Zengin'den Trabzonspor ve Galatasaray hakkında bilgi aldığı ifade edildi.

Alman takımı Mainz forması giyen İsveçli oyuncu Robin Quaison'un adı transferde Süper Lig ile anılıyor. 27 yaşındaki futbolcu, milli takımdan arkadaşı olan Erkan Zengin'den Türkiye, Galatasaray ve Trabzonspor hakkında bilgi aldığı belirtildi. Zengin'in de İsveçli futbolcuya Türkiye ve takımlar hakkında olumlu düşüncülerini dile getirdiği ifade edildi.

Robin Quaison, bu sezon Mainz ile Bundesliga'da 22 maçta görev aldı ve 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Quaison kariyerinde; Palermo, AIK Solna ve AFC Eskilstuna gibi takımlarda forma giydi .

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.