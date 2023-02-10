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Robin van Persie'den destek

Robin van Persie'den destek
Robin van Persie'den destek

Fenerbahçeli eski futbolcu Robin van Persie, Türkiye ve Suriye'deki depremlerden dolayı üzgün olduğunu belirterek, bu zor zamanlarda depremzedelerle birlikte olduğunu söyledi.

Robin van Persie'den destek - Tıkla İzle

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde ciddi hasarlara neden olan depremlerin ardından yardımlar gelmeye devam ediyor. Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Hollandalı eski futbolcu Robin van Persie de sosyal medya hesabından destek mesajında bulundu. Türkiye ve Suriye'de yaşanan depremlerden dolayı üzgün olduğunu ifade eden Robin van Persie, bu zor zamanlarda depremzedelerle birlikte olduğunu söyledi.

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