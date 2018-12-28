ROBOİK yarışmalarında ödüller sahiplerini buldu

Savunma Sanayii Başkanlığı, Türkiye'nin askeri ve sivil teknolojilerle genişleyecek imkanların oluşturulmasına katkı sağlama hedefiyle 2017 yılından itibaren ROBOİK yarışmaları düzenliyor. ROBOİK Yarışmaları kapsamında bu yıl düzenlenen “İnsansız/Otonom Deniz Sistemleri Endüstriyel Tasarım Yarışması” ve “İnsansız Su Altı Araçları Prototip Yarışması”nda ödüller Savunma Sanayii Başkanlığı'nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Ödül törenine Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile yarışmacılar katıldı.

Bahçeşehir Üniversitesi öğrencilerine birincilik



Üniversite ve lise öğrencilerine yönelik düzenlenen İnsansız Su Altı Araçları Prototip Yarışması, gençler tarafından yoğun ilgi görürken, finale 10 takım kaldı. 8 üniversite ile 2 lise takımının yarıştığı final turunda takımlar, enkaz çıkarma, montaj, mayın imha ve otonom görevlerini yerine getirmeye çalıştılar. Bu görevleri yerine getirmek ve hazırlanan proje dokümanlarının değerlendirilmesiyle hesaplanan başarı puanları sonucunda mansiyon ve teşvik ödülleri dahil 73 bin TL para ödülü yarışmacılara dağıtıldı. Bahçeşehir Üniversitesi öğrencilerinin kurduğu BAUROV takımı, İnsansız Su Altı Araçları Prototipi dalında birinci oldu.

İnsansız olarak uzaktan kumandalı veya otonom özellikli su üstü veya su altı sistemlerinin endüstriyel tasarımı hedeflenerek düzenlenen İnsansız/Otonom Deniz Sistemleri Endüstriyel Tasarım Yarışması'na 82 proje başvurusu yapıldı. Yenilikçi yaklaşım, ihtiyaçlara cevap verebilme, üretim ve uygulanabilirlik, görsel kriterler, konsept detaylandırma gibi değerlendirme kriterleri sonucunda mansiyonlar dahil 60 bin TL para ödülü yarışmacılara dağıtıldı. Bu dalda ise G.Ü.L.L.E isimli takım birinciliği elde etti.

"Cumhurbaşkanımız bu konuda çok net"



Ödül töreninde konuşan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin fikir zenginliğini ortaya çıkarmanın önemli olduğunu belirterek, ROBOİK yarışmalarını zincir olarak tekrarlayacaklarını ve fazla alanda yarışma yapmanın gerekliliğine inandığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'nın dün yapıldığını anımsatan Demir, "Orada bu tür yarışmalar ve gençlere teşvikle ilgili konular gündeme geldi. Cumhurbaşkanımız da bu konuda çok net. Görüşlerini ve direktiflerini aldığımızda da şunu gördük; şu anda yapmakta olduğumuz ve düşündüğümüz çabaların hepsinin kendisi tarafından da birebir düşünüldüğünü, desteklendiğini ve destekleneceğini gördük. Bu da Türkiye için önemli bir aşama diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Asıl ödülün, yarışmalar sonucunda ortaya çıkan projelerin takip edilip hayata geçirilebilmesi olduğunu düşündüğünü kaydeden Demir, "Şu anda alınan ödül, bir ödül evet. Ama burada da yine kendimize görev biçmiş olalım, burada ortaya çıkan herhangi bir fikri, tasarımı genişletebiliyorsak, o ekiple temasımızı sürdürebiliyor, onların önünü açabiliyorsak ve devamlılığını sağlayabiliyorsak burada aslında en büyük ödülü vermiş oluyoruz" dedi.

İnsansız Su Altı Araçları Prototipi dalında birinci olan BAUROV takımına önderlik eden Dr. öğretim üyesi Berke Gür, su altı robotiğinin Türkiye için stratejik bakımdan çok önemli bir alan olduğunu belirterek, "Öğrenci arkadaşlar yarışmada iş bölümü yaptı. Robotik sistemin her alt biliminin ilgili bölümündeki öğrenci arkadaşlar yürüttüler. Güzel bir şekilde yarışmaya hazırlandılar. Yaklaşık 6 aylık bir çaba sonucunda oldu. Üniversite bu konuda bize gayet güzel destek verdi. Su altı robotiği olunca biraz zor oluyor. Test için bir havuz ortamı gerekiyor. Bahçeşehir Üniversitesi desteklerini bizden esirgemedi" diye konuştu.

BAUROV takımında mekanik dizayn ekibinde çalışan üniversite öğrencisi Kağan Kapıcıoğlu, kendilerine belli görevler sunulduğunu ve o görevleri çözümlemek için en ideal tasarımı çıkarmaya uğraştıklarını anlatarak, "Görevler, gerçek hayatta oluşabilecek aksiyonların modellenmiş haliydi. Mesela bir tanesi mayın arama ve kurtarma görevi. Balonda halinde modellenmiş ve bizim bu balonları patlatarak mayın imha yapmamızı istemişlerdi. Bunun dışında havuzun dibinde bulunan bazı objeleri aynı renkli sepetlere koyarak ve sepetin de pimini çekerek yukarıya çıkması istenilmişti. Biz buna 3 farklı yaklaşım da yaklaştık. Mekanik aksam, elektronik aksam ve yazınımsal bilgi olarak yaklaştık. Yarışmaya girdik, parkuru takımlar arasında en kısa sürede tamamladık ve birincilik elde ettik" şeklinde konuştu.

"Robotumuz 100 metreye dalabilecek özellikte"

Takım kaptanı Arda Akgül ise "Biz, bu yarışmaya hazırlanırken uzun bir süre boyunca plan ve program yaptık. Yarışmada bizden robotun su altındaki görevleri icra edilmesi istendi. Biz de bu görevlere göre robot hazırladık. Bu görevler arasında imha, montaj ve çeşitli su altındaki nesneleri bir yere yerleştirme gibi görevler vardı. Biz de bu görevleri icra edebilecek bir tasarımı oluşturduk. Daha sonra elektronik şemalarını çizdik ve yazılımlarını yaptık. Şu anda robotumuz 100 metreye dalabilecek özellikte. Su sızdırmazlık testlerinin hepsinden başarıyla geçti" dedi.