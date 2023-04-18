Robot Pinokyo sezonun son iki oyunuyla İş Sanat'ta

29 Nisan Cumartesi ve 30 Nisan Pazar, saat 15.00'te İş Kuleleri Salonu'nda sahnelenecek müzikal oyunda çocuklar Robot Pinokyo'nun eğlenceli ve meraklı büyüme macerasına tanık olacak. Carlo Colodi'nin ünlü masalı Pinokyo'nun günümüz uyarlamasında, kukla çocuğu tahtadan yapan Gepetto Usta, Robot Pinokyo'ya yazılım yükleyen Bilgin karakteriyle karşımıza çıkıyor. Yekta Kopan'ın yeniden kaleme aldığı, Lerzan Pamir'in yönettiği oyunun dramaturjisi Mehmet Ergen'e ait. Oyunda Aslı Tandoğan'ı anlatıcı, Anıl Altınöz'ü ise Robot Pinokyo rolünde yer alıyor. Tiyatroyu müzik ve dansla sahnede buluşturan Robot Pinokyo'nun şarkıları Tolga Çebi'ye, koreografisi ise Selçuk Boran'a ait. Oyunun dekor ve ışık tasarımı Cem Yılmazer, kostümleriyse Gül Sağer imzası taşıyor.

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