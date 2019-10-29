İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Robot Veysi derbiyi locada izledi

Robot Veysi derbiyi locada izledi
Robot Veysi derbiyi locada izledi

Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında Vodafone Park’ta oynanan Beşiktaş JK - Galatasaray derbisine Vodafone’un sevimli robotu Veysi damgasını vurdu.

Derbi günü, takım otobüsünden inen Beşiktaşlı futbolcuları karşılayarak onlarla ‘çak' yapan Robot Veysi, futbolculara ‘Vodafone Park'a hoş geldiniz' dedi. Soyunma odasına da giden Robot Veysi, odanın girişine bir nazar boncuğu asarak futbolculara bol şans diledi. Buradan locaya geçen Robot Veysi, derbi seyredip sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Geleceğin teknolojileri kullanılarak geliştirilen Robot Veysi 10 lisan biliyor. Yüz tanıma özelliği sayesinde tanıştığı kişiyi unutmayan Robot Veysi, duygu analizi kabiliyetiyle de konuştuğu kişilerin yaş, cinsiyet ve duygu durumlarını belirleyerek kişiye özel sohbet başlatabiliyor.

Türkiye Gazetesi

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.