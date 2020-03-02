Robotiğin yükselen yıldızları Türkiye'yi temsil etmek için Amerika'ya gidiyor!

40'tan fazla ülkeden 18 bin takımın bin 350 oyunda yarıştığı, ortaokul ve liselere yönelik dünyanın en büyük robotik etkinliği VEX Robotik Yarışması sonuçlandı. Öğrencilerin mekanik yapıların nasıl çalıştıklarını keşfettikleri, tasarım ve kodlamayı bir arada kullandıkları öğrenciler koçları rehberliğinde robotlar yapıp yıl boyunca düzenlenen yarışmalara katılıyorlar. Mühendislik probleminin oyun formatında verildiği yarışmada, öğrencilerin mühendislik becerileri ile birlikte ekip çalışması, iletişim, işbirliği, proje yönetimi ve eleştirel düşünme gibi hayat becerilerinin kazandırılması hedefleniyor. Dünya'nın en çok katılımcıya sahip yarışması unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na da giren VEX Worlds Türkiye ile sezon sonunda şampiyon olan takım Amerika'da düzenlenen VEX Dünya Şampiyonası'na katılım hakkı kazanıyor. Bakırköy Uğur Anadolu Lisesi'nin Script Robotics takımı, 46 takımın yarıştığı VEX World Türkiye turnuvasında en prestijli ödül olan “Excellence Award” sahibi oldu. Ödül ile birlikte Dünya şampiyonasına katılım hakkı kazanan öğrenciler Amerika'da Türkiye'yi temsil edecek.

“Türkiye rekoru kırdık”

Öğrenciler Semih Çevik, Lale Nur Fazlı, Şevval Çeki, Gülfem Şen ve Şevval Egeli ve koç öğretmen Kübranur Özkan'ın oluşturduğu 6 kişilik Script Robotics Takımı kaptanı Semih Çevik bir rekora imza attıkları için mutlu olduklarını belirtti. Çevik, “Yarışmada yayınlanan temalara göre robotlar tasarlıyoruz. 4 metrelik bir saha içerisinde küpleri en fazla üst üste koyabilen, en yüksek puanı almış oluyor. Biz 12'li kule yaparak Türkiye rekoru kırdık. Hafta sonu gerçekleşen son elemelerde ise büyük ödülün sahibi olduk, gururluyuz. Ülkemiz Amerika'da temsil edeceğiz” dedi.