Robotik cerrahilerin yaklaşık yüzde 80'i ürolojik alanlarda kullanılıyor

Medicana Ataşehir Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Cemil Uygur, prostat hastalıklarına ilişkin bilgiler verdi. Prostat kanserinin erken dönemde herhangi bir belirti vermediğini vurgulan Prof. Dr. Cemil Uygur, “Türkiye'de her 12 erkekten biri prostat kanserine yakalanıyor. 40 yaş üstündeki erkekler, daha sık idrara çıkanlar, idrar debisi azalanlar, sertleşme sorunu çekenler, idrar veya semende kan görenler prostat kanseri riski altındadır” dedi.

40 yaş itibariyle prostat kanseri riski artığı için yılda bir kez üroloji kontrolü yaptırmanın önemli olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Uygur, "Prostattaki büyüme 40'lı yaşlardan sonra dikkat çekiyor ve şikâyetler bu dönemde artıyor. Hangi nedenle olursa olsun üroloji polikliniğine başvuran 40 yaşın üzerindeki kişilerin muayenesinde ilk olarak, hastanın prostat kanseri olup olmadığı araştırılıyor. Çünkü kendine has belirtisi bulunmayan prostat kanseri yalnızca ileri evrede, idrar yolunda sıkışmaya neden olabiliyor” diye konuştu.

Kansere yönelik taramaların elle muayene ile prostat kontrolü ve kanda PSA incelemesinden oluştuğunu kaydeden Prof. Dr. Uygur, "Eğer bu incelemelerin sonucunda bir risk olduğu düşünülürse, prostat biyopsisi alınarak araştırma tamamlanıyor. Kanser ihtimali ortadan kalktıktan sonra hastanın idrarla ilgili şikâyetlerinin ne sıklıkta ve şiddette olduğu değerlendiriliyor" ifadelerini kullandı.

Robotik cerrahinin en çok prostat kanseri ameliyatında kullanıldığını belirten Prof. Dr. Uygur, "Bu yöntem böbrek ameliyatlarında da kullanılmaktadır. Genel tıp cerrahisinin en büyük ameliyatı olan idrar torbası kanseri ile prostat bezinin alınması, lenf bezlerinin temizlenmesi ve bağırsaktan yeni mesane yapılması robotik cerrahinin ulaşacağı en üst noktalarındandır. Testis kanserinde kemoterapi sonrası karın içerisinde kalan lenf bezlerinin temizlenmesi büyük önem taşır. Robotik cerrahi ile bu operasyonlar gerçekleştirebilmektedir. Robotik cerrahinin cerrahi anlamda çok büyük katkısı oluyor. Tüm dünyada robotik cerrahilerin yaklaşık yüzde 80'i ürolojik alanlarda kullanılıyor" dedi.

"Hastalar altı saat sonra ayağa kalkıyorlar"

Robotik cerrahinin sadece kanser ameliyatlarında kullanıldığı bilgisinin doğru olmadığını söyleyen Prof. Dr. Uygur, “Böbreğin çıkışındaki darlıkların düzeltilmesi, plastik cerrahi ve jinekolojik ameliyatlarda kullanılıyor. Ameliyatlar karın içine gaz doldurularak yapıldığı için yeni doğan ile bir ve iki yaşındaki çocuklarda bu robotu kullanmak uygun olmayabilir. Karın hacmi gelişen çocuklar dahil her yaş grubunda kullanılabilir. Robotik ameliyatlarda kesi kullanmıyoruz. Robotun dört kolunu ameliyat yapacağımız mekana yerleştirerek kamera ile görüntüyü izliyoruz. Hastalarımız ameliyattan altı saat sonra ayağa kalkabiliyor. Ameliyattan bir gün sonra hastalarımızın çoğu evine gidecek durumda oluyorlar. İş hayatına bir hafta sonra dönebiliyorlar" diye konuştu.