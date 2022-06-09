Robotik Süreç Otomasyonu'yla ayda 7 bin saatten fazla tasarruf sağlanıyor

Turkcell Global Bilgi, şirketlere sunduğu ürün ve hizmetlerle birlikte çalışanlarına verdiği eğitimler sayesinde iş süreçlerinin dijitalleşmesini hızlandırıyor. Dijitalleşmeyle entegre biçimde yürütülen iş süreçleri şirketlere zaman, maliyet ve verimlilik açısından katkı sunuyor. Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) teknolojisi, verimliliği artırırken hata oranlarını da sıfıra düşürüyor. Ayrıca zamandan da tasarruf sağlayarak ‘dijital çalışan' olarak şirketlere katkı sunuyor.

“Robotlar insanların elinden mesleklerini değil iş yüklerini alıyor”

Kurumlara sundukları çözümler sayesinde sektörlerde dijitalleşmeyi hızlandırdıklarını belirten Turkcell Global Bilgi Genel Müdürü Çağatay Aynur, “Pandemiyle birlikte şirketler dijitalleşmeye hızla entegre oldu. Robotlar da bu sürecin bir parçası haline geldi. Ancak, ne yazık ki bir veya birkaç robota sahip olunarak dijital dönüşüm gerçekleşmiyor. Turkcell Global Bilgi olarak dijitalleşmeyi bir kültür olarak benimsiyor ve çalışanlarımıza verdiğimiz robotik süreç otomasyonu ve veri okuryazarlığı eğitimlerini de bu kültürü yaymak amacıyla ayrıca önemsiyoruz. Herkesin bildiği gibi pandeminin bir sonucu olarak iş süreçlerindeki maliyetler de arttı. Bu noktada robotlar, insanların elinden mesleklerini değil rutin olan, zaman alan, maliyet gerektiren ve süreci yavaşlatan işlerini alıyor. Böylelikle süreç daha verimli hale geliyor. Bu süreçte gördük ki oluşturmaya çalıştığımız dijitalleşme kültürü, yalnızca belirli şirketlerin sektörlerin değil herkesin sorumluluğunda olmalı. Örnek verecek olursak, kendi imkanlarımızla geliştirdiğimiz EX-Marathon modelimizin kurgusunda; seminer, Ideathon ve Marathonlar ile belirli bir dijitalleşme inisiyatifinin kurumda hem birey hem de bölümler özelinde benimsenmesini sağlıyoruz. İlgili değişime farklı yetenekteki çalışanların farklı şekillerde katkısı olabileceğini göstererek dijitalleşmenin kurum olarak benimsenmesini amaçlıyoruz” dedi.

"7 bin saatten fazla tasarruf sağlanıyor"

Kurumların dijital dönüşüm süreçlerine öncülük ettiklerini belirten Çağatay Aynur, “Dijitalleşme ile rekabet şartları da tamamen değişti. Günümüzde geleneksel yöntemler ile rekabet etme şansı kalmadı. Daha verimli iş süreçleri tasarlayabilmek ve üreten bir ülke olabilmek için dijital dönüşüme ayak uydurmak zorundayız. Sadece Nisan ayında müşteri hizmetleri operasyonlarımızda 95 robot ile 7 bin saatin üzerinde tasarruf sağlamış olmamız da öncülüğümüzün bir göstergesi” dedi.

"Dijital çalışan' için sektör fark etmiyor"

Çağatay Aynur, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Robotlarımız sadece müşteri hizmetlerimizde görev yapmıyor, şirket içerisinde insan kaynaklarından finans birimine kadar birçok departmanımızda aktif olarak kullanılıyor. Yurt dışında ve yurt içinde birçok müşterimizin farklı departmanlarında kullanılan toplam 667 robotumuz, 2 bin 77 adet iş sürecinde gerek şirketimiz içerisinde gerekse müşterilerimizin kendi bünyesinde görev alıyor".