Robotik takımı öğrencilerinden online uluslararası organizasyon

Bahçeşehir Koleji İzmir 50. Yıl Kampüsü Fen ve Teknoloji Lisesinin ilk ve tek robotik takımı FRC 6429 - 4th Dimension, yine bir ilke imza atıp 2020 FRC İzmir Pre-Season etkinliğine ev sahipliği yaptı. 6 farklı ülkeden, 31 FRC takımı ile 300'den fazla öğrenci ve mentor öğretmenin online ortamda buluştuğu etkinliğe, FRC Direktörü Frank Merrick ve Rockwell Automation Global STEM elçisi Jay Flores de katıldı. 2 gün süren, dünyada ilk kez tamamen online ve ücretsiz olarak gerçekleştirilen etkinlikte liseli robotik takımları sunum becerisi kazanma, etkili iletişim ve 21. yüzyılın en önemli becerilerini kullanarak tecrübe kazanma fırsatı elde etti. Bahçeşehir Koleji İzmir 50. Yıl Kampüsü Fen ve Teknoloji Lisesi Müdürü Dr. Aylin Gil, “Öğrencilerimizin pandemi ve deprem gibi olağanüstü durumlara rağmen uluslararası bu profesyonel organizasyonu hiçbir aksaklık olmadan tamamlaması ve katılımcıların yüksek memnuniyeti, öğrencilerimizin gelişmelerini hedeflediğimiz organizasyon becerisi ve dünya vatandaşlığı konularında yetkinliklerinin kanıtı olmuş, bizleri de gururlandırmıştır” dedi.

Başarılarıyla gururlandırmışlardı

FRC 6429 - 4th Dimension, İstanbul'daki FIRST Robotics Competition 2018 (FRC) bölgesel yarışmasında “Winner” ve “Chairman's Award” ödüllerini alarak Türkiye şampiyonu olmuş, ABD'deki Dünya Şampiyonası'nda jüri ödülüne layık görülmüştü. Takım, Mexico City'deki FIRST Global Challange'dan davet almış, ürettikleri robot ile mühendislik alanında bronz madalya ve güvenlik ödülü almaya hak kazanarak podyumda bayrağımızı dalgalandırmıştı.