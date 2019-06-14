Rodallega Denizli'ye geldi

Denizlispor dış transferde önemli bir adıma hazırlanıyor. Son olarak Trabzonspor forması giyen Hugo Rodallega'nın dün akşam saatlerinde İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na inerek özel bir araçla Denizli'ye geldiği öğrenildi. Kolombiyalı golcü ile masaya oturan yönetim, anlaşma zemini arıyor. Rodallega'ya yıllık 1.1 milyon Euro'dan 2 senelik sözleşme teklif edildiği de konuşuluyor. Ayrıca Denizlispor'un bugün 2 futbolcuya da imza attırması bekleniyor.

33 yaşındaki futbolcu, kariyerinde 422 maça çıktı. Bu müsabakalarda 135 gol, 43 asist kaydeden başarılı oyuncu, geride kalan sezonda Trabzonspor'da ise 16 gol, 3 asistle oynadı.

Rodallega, CBJ Cali, Quindio, Deportivo Cali, Monterrey, Atlas, Necaxa, Wigan, Fulham, Akhisarspor ve Trabzonspor'da forma giydi.

Ali İbileme