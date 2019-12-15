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Rodrigues için gözler PFDK'da

Rodrigues için gözler PFDK'da
Rodrigues için gözler PFDK'da

Fenerbahçe’nin Sivasspor ile oynadığı müsabakanın 90+5. Dakikasında Garry Rodrigues’in gördüğü kırmızı kart sonrası gözler PFDK’ya çevrildi. Rodrigues’in müdahalesinden dolayı talimatlara göre 2 ila 4 maç ceza alması bekleniyor.

Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Sivasspor'a konuk olan Fenerbahçe'de gözler PFDK'ya çevrildi. Garry Rodrigues'in 90+5 dakikada rakibine yaptığı sert müdahale sonrasında kırmızı kartla cezalandırılmış ve oyun dışında kalmıştı. Rodrigues'in Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. Maddesi'ne göre sportmenliğe aykırı hareketten sevk edilmesi halinde 1 ila 3 maç, 43. Maddesine göre Kural Dışı hareketten sevk edilmesi halinde 2 ila 4 maç arasında ceza alacak. 29 yaşındaki futbolcu 1 maç ceza alması halinde kupada oynanacak olan İstanbulspor karşılaşmasında cezasını çekecek. Ancak daha fazla ceza alması durumunda, önümüzdeki hafta oynanacak olan Beşiktaş derbisinde takımını yalnız bırakacak.

Ozan Buğra Koşar

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