Rodrigues ve Sinan Gümüş takımla çalışmalara başladı

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim gözetiminde yapılan antrenman takım halinde yapılan eğitsel oyunlarla başlandı. Daha sonra ısınma hareketleri gerçekleştirilirken ardından gruplar halinde 5'e 2 dar alan oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Antrenmanda Garry Rodrigues ve Sinan Gümüş, takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Galatasaray, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam saat 18.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayarak Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girecek.