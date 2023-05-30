Rögar kapağı otomobili böyle savurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarlarından sonra Tekirağ'ın Çorlu ilçesinde şiddetli yağış etkisinin gösterdi. Çorlu merkez Reşadiye Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yağışın etkisiyle, yolda bulunan rögar kapağı açıldı. O sırada 59 AGS 010 plakalı otomobil, yoldaki rögar kapağına çarparak metrelerce savuruldu. Otomobilin takla atmaktan son anda kurtulduğu o anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kayıt altına alınırken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Halil Dağ - Mefail Akçatepe

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