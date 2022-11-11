Rögar kapağını çalmak isterken çukura düştü

Son zamanlarda ilçede rögar kapakların yerinde olmadığını fark eden yetkililer, hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulundu. İncelemeler sırasında 2 kişinin el arabası ile rögar kapaklarını yerinde sökerek çaldığı fark edildi. Pişkin hırsızlar ilçenin Dicle Mahallesi'nde tekrar hırsızlık yaptıkları sırada saniye saniye güvenlik kamerasına yakalandı.

Mevlüt Bayraktar

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